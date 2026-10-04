אברומי וינברג מפתיע: 'קבץ קבץ' - הסינגל שיסחוף אתכם

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות מקבל הקהל מתנה מיוחדת: הזמר אברומי וינברג משיק סינגל חדש ותוסס בשם 'קבץ קבץ', יצירה שמגיעה בטיימינג מדויק - ימים בהם עם ישראל מכל העולם מגיע לחגוג את חג הסוכות בירושלים.

את השיר הלחין וינברג בעצמו, והעיבוד המוזיקלי הופקד בידי שני מעבדים מובילים - אבי ריימי ויאיר בודנר, שהעניקו לשיר את המעטפת הצלילית האנרגטית והסוחפת. השילוב בין הלחן המקורי לעיבוד המקצועי יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמתאימה במיוחד לאווירת החג. הסינגל 'קבץ קבץ' הוא הראשון מתוך אלבום חדש שעליו עבד וינברג במשך תקופה ארוכה באולפן. האלבום המלא, שכולל 10 שירים עם שורת להיטים מרשימה, צפוי לצאת לאור מייד לאחר תקופת החגים, ומבטיח להביא לקהל חוויה מוזיקלית עשירה ומגוונת.

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הבחירה להשיק את הסינגל דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - חג הסוכות, שמכונה 'זמן שמחתנו', מהווה רקע רוחני מתאים למסר השמחה והאנרגיה שמביא השיר התוסס. התזמון מתחבר ישירות לימים המיוחדים שבהם יהודים מכל רחבי העולם מתכנסים לחגוג יחד בירושלים.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת החג. הרב יגאל כהן ועידן בקשי השיקו שיתוף פעולה חדש בשיר 'להיות בשמחה', חילי לאנדמאן הפתיע בקאבר קצבי ל'וטהר ליבנו', ועוד זמרים רבים הוציאו סינגלים חדשים לכבוד החג.

השיר 'קבץ קבץ' מבטיח להיות אחד מהשירים הבולטים של עונת החגים, עם האנרגיה התוססת והמסר השמח שהוא מביא. הקהל מצפה כעת בכיליון עיניים לאלבום המלא שיצא בקרוב, ושמבטיח להביא עוד שירים איכוtiים ומרגשים מבית היוצר של אברומי וינברג.