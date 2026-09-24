חילי לאנדמאן מפתיע: קאבר חדש ל'וטהר ליבנו' שיסחוף אתכם

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות לקראת חג הסוכות הבעל"ט, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר חילי לאנדמאן משיק קאבר קצבי ואנרגטי ללהיט 'וטהר ליבנו' של שמוליק קליין ואברומי שטרנפלד. השיר, שהפך בחודשים האחרונים ללהיט חתונות אהוב בעולם הישיבות, מקבל בביצוע החדש של לאנדמאן גוון מיוחד של הכנה רוחנית לימי המועד.

המטרה המוזיקלית והרוחנית של הסינגל היא לעורר את כיסופי הלב לקראת קיום מצוות ישיבת הסוכה ונטילת ארבעת המינים. השיר מבטא שאיפה עמוקה שכל מצוות המועד ייעשו מתוך טהרה מוחלטת, שלמות פנימית ושמחת חג אמיתית ופורצת גבולות. הבחירה להשיק את הקאבר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - חג הסוכות, שמכונה 'זמן שמחתנו', מהווה רקע רוחני מתאים למסר השמחה והטהרה שמביא העיבוד החדש.

את העיבוד המוזיקלי ביצע ב.א. אורלנסקי, שהעניק לשיר המוכר מעטפת צלילית חדשה וסוחפת. ההפקה המוזיקלית כוללת את לאנדמאן בשירה, עיצוב עטיפה של חיים לוי והפקת קליפ של SB Media. את המיקס והמאסטרינג ביצע הערשי פאוועל, שהעניק לשיר את הסאונד המקצועי והאיכותי.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת החג. בין היתר, יענקי רוזנבוים השיק סינגל אנרגטי בשם 'עולו אושפיזין' בעיבודו של יידלה אלטר, מוישי דוידוביץ הוציא פרויקט מיוחד 'מוישי'ס אושפיזין' עם ניגוני החג המוכרים, ומקהלת 'מלכות' משיקה מחרוזת 'יום-טוב-דיג' בהשתתפות מנדי וייס ויואלי דוידוביץ.

השילוב בין הלחן המוכר והאהוב לבין העיבוד החדש והאנרגטי יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמתאימה במיוחד לאווירת החג המיוחדת. הקאבר מביא גישה מרעננה לשיר שכבר הפך לקלאסיקה בעולם המוזיקה החסידית, תוך שמירה על המסר הרוחני העמוק של הטהרה והשמחה.