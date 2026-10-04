ישראל בן חמו בפרויקט שבת מרגש: 'מזרח ומערב' במחרוזת מיוחדת

לקראת השבת משיק הזמר והפייטן ישראל בן חמו מחרוזת שבת מיוחדת ומרגשת, המחברת בין עולם הפיוט והמסורת לבין הפקה מוזיקלית עשירה וסוחפת. המחרוזת, שנושאת את השם 'מזרח ומערב', מביאה את החיבור הייחודי בין המסורת המרוקאית לניחוחות מזרחיים בעיבוד מוזיקלי עכשווי.

בן חמו, תושב בית שמש, הוא זמר ופייטן מוכר ואהוב המופיע באירועים ובמעמדים שונים. הפייטן, שנחשב מהשורה הראשונה, מביא עמו ניסיון רב בעולם המוזיקה והפיוט, לצד יכולת מוזיקלית מגוונת כשהוא נע בטבעיות בין מוזיקה מזרחית, פיוט ומוזיקה מרוקאית מסורתית. במחרוזת החדשה הוא מביא את החיבור הזה לידי ביטוי בביצועים מלאי נשמה, המשלבים את המסורת המרוקאית עם ניחוחות מזרחיים ועיבוד מוזיקלי עכשווי. המחרוזת כוללת את הפיוטים 'כי אשמרה שבת' בלחן עממי ו'ידידי השכחת יוצר מידו'.

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על ההפקה והעיבוד המוזיקלי הופקד עובדיה יוסף חפצדי מ-STUDIO HAFZADI, כאשר על העריכה וההפקה האמנותית והקונספט חתום ישראל בן חמו עצמו. היצירה מלווה גם בקליפ מושקע, שנועד להעצים את אווירת השבת ולהעניק למחרוזת מעטפת ויזואלית מרשימה.

ההפקה כוללת צוות מקצועי מרשים: עובדיה יוסף חפצדי על הקלידים והתכנותים, אמיר אהרון על התופים, חרגול בורג על הגיטרות, מקסים משעלי על הכינורות ועוד, ואלי מלמד על המיקס והמאסטרינג. את הקליפ צילם שחר שראזי, שגם ביים והפיק אותו יחד עם בן חמו, ואת העריכה ביצעה חלי למש.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה היהודית והחסידית, כשכל אחת מביאה את המסר והאווירה המיוחדים לה. המחרוזת של בן חמו מתמקדת בהבאת אווירת השבת ישירות אל שולחן החג, תוך שמירה על המסורת ושילובה עם צלילים עכשוויים.

הקרדיטים המלאים כוללים: ביצוע - ישראל בן חמו, הפקה ועיבוד מוזיקלי - עובדיה יוסף חפצדי (STUDIO HAFZADI), עריכה והפקה אמנותית - ישראל בן חמו, קלידים ותכנותים - עובדיה יוסף חפצדי, תופים - אמיר אהרון, גיטרות - חרגול בורג, כינורות ועוד - מקסים משעלי, מיקס ומאסטרינג - אלי מלמד, צילום סטילס - STUDIO BH.I, עיצוב עטיפה - משה כהן, צילום קליפ - שחר שראזי, בימוי והפקה - ישראל בן חמו ושחר שראזי, עריכת קליפ - חלי למש.