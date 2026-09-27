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ראש העיר גינה

"כאן מתגוררים ציונים": שלטים למען השבת הושחתו בביזיון 

שלטי קמפיין למען השבת שהוצבו ברחבי רמת גן הושחתו, ועל אחד מהם הודבק המסר: ״אתם נמצאים בשכונה ליברלית״ | בארגון שהפיץ את השלטים הגיבו: ״דווקא עכשיו נחזק יותר את השבת״ (בארץ)

4תגובות
השלט שהושחת (צילום: מאירים את השבת)

קמפיין לחיזוק השבת ברחבי רמת גן נתקל בהשחתה: אחד משלטי הקמפיין שהוצבו בעיר הושחת, ועליו הודבקו דפים עם מסר הקורא למארגנים שלא להציב את השלטים בשכונה.

הקמפיין, שמוביל ארגון ״מאירים את השבת״, הוצב בתקופה האחרונה במספר מוקדים ברחבי רמת גן, ובמרכזו המסר: ״ושמרו בני ישראל את השבת - היא של העם היהודי״. לצד הכיתוב מופיע בשלט שולחן חג וברכה לעם ישראל לשנה טובה ומבורכת.

אחד השלטים, שהוצב ברחוב בן גוריון בעיר, הושחת כאשר על גביו הודבקו דפים לבנים ועליהם נכתב: ״הנכם נמצאים בשכונה ליברלית! כאן מתגוררים ישראלים ציונים נאמנים למגילת העצמאות. אנא אל תפריעו לקדושת ערכינו ולאורח חיינו. בתודה ציבור המשרתים בצה״ל ומשלמי המיסים״.

בארגון ״מאירים את השבת״ גינו את השחתת השלט. בארגון טענו כי ניתן לחלוק על המסר המופיע בשלט ואף להביע עמדה אחרת, אך אין מקום להשחתת פרסום במרחב הציבורי.

בארגון אף ציינו כי בעקבות ההשחתה הם מתכוונים להמשיך בפעילות ואף להגביר אותה. ״דווקא עכשיו נחזק יותר את השבת״, נמסר מטעם.

לדבריהם, ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן גינה את הפגיעה בשלט ופנה למשטרה בנושא.
חרדיםשבתשמירת שבתרמת גןכרמל שאמה הכהן

4 תגובות

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4
גם אצלנו בגבעתיים השמאלנים עושים שמות בכל מה שקשור לשבת חייב לעשות עם זה משהו ולחזק את השבת בכל הכח
אחד שמבין
3
זה ממש לא יפה מה שהם עושים גם ברמת אביב קרה לנו בדיוק אותו מקרה אנחנו מאוד מכבדים את השבת והאנשים האלה לא מכבדים אותנו
אלי גוטמן
2
ממש כואב לראות דבר כזה קורה אם זה היה קורה לשלט אחר היו פועלים אחרת מקווה שיתפסו את המשחיתים
דוד

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