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סינגל חדש לחופה

יומי לאווי חוזר אחרי 20 שנה עם השיר שילווה אתכם לחופה

אחרי עשרים שנה בעולם החתונות, הזמר משיק שיר חדש • לחן של איצי וולדנר ועיבוד של חיים בוקשין | 'רגע נצחי של תפילה ותקווה' (מוזיקה)

מה
מלך הלפגוט
כיכר השבת |
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אחרי עשרים שנה שבהן הביא את קולו המיוחד והחם לעולם החתונות וההקלטות, יומי לאווי משיק סינגל חדש ומרגש במיוחד. השיר 'מי אדיר' מגיע עם לחן חדש של המלחין איצי וולדנר ועיבוד מוזיקלי עשיר של חיים בוקשין, ומיועד לרגע המיוחד ביותר - ההליכה אל החופה.

יש מעט רגעים בחיים שהם נצחיים כמו ההליכה אל החופה. התחלה חדשה שנמצאת במרחק של כמה רגעים בלבד, רגע מלא בתפילה, ברגש עמוק ובתקווה גדולה לכל מה שיבוא בהמשך החיים. עכשיו, יומי לאווי נותן לרגע הקדוש הזה קול חדש עם השיר 'מי אדיר'.

הבחירה ללחן של איצי וולדנר, שנחשב לאחד המלחינים המובילים בעולם ה החסידית והיהודית, מעניקה לשיר עומק מיוחד. בעזרת החמימות והרגש המוכרים שלו, יומי לאווי מצליח לתפוס את הלב של מעמד החופה, במנגינה שמרגישה גם חדשה ורעננה, אבל גם כזו שתישאר לתמיד.

כדי להביא את השיר לתוצאה המושלמת, יומי לאווי עבד יחד עם המפיק והמעבד חיים בוקשין. ביחד, השניים יצרו חוויה מוזיקלית עשירה שנבנתה במיוחד עבור אחד הרגעים הכי בלתי נשכחים בחיים. העיבוד המוזיקלי של בוקשין מעניק לשיר מעטפת צלילית מרשימה שמשלבת בין מסורת לבין הפקה מודרנית.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים חדשים, ביניהם הניגון 'חבוקה ודבוקה בך' בביצועו של שלוימי בוקשפן, שהולחן לבקשת האדמו"ר מטאלנא שליט"א, ופרויקט 'הושענא רבה' של עקיבא גרומן עם נבחרת קולית מובחרת.

על הפקת השיר חתומים: לחן - איצי וולדנר, הפקה ועיבוד מוזיקלי - חיים בוקשין, מיקס - מנדי פרידמן, מאסטר - אלי לאשינסקי, ועיצוב עטיפה - מנדי הרצברג.
מוזיקהמוזיקה חסידיתאיצי וולדנר

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