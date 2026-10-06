עם פתיחת מעגל השנה וערב שבת פרשת בראשית, משיק היוצר מני דיסקינד סינגל-קליפ חדש ומרגש בשם 'ניחוח קדם'. בתקופה שבה הלב מבקש עוגן, היצירה החדשה לוקחת את המאזין למסע שורשי שמתחיל בבריאת העולם, מתחבר לנימי הנפש היהודית ונוגע באהבת הארץ המובטחת.

השיר טווה ביד רגישה את סיפורם של דורות שלמים, שרשרת נצחית הנעה בין כאב הגלות לעוצמת הגאולה. היצירה מבטאת את הציפייה המתמדת של העם היהודי לשוב אל נחלתו, תוך שהיא משלבת מסרים של אמונה ותקווה.

את המילים והלחן יצר דיסקינד בעצמו, בעוד שהעיבוד וההפקה המוזיקלית הופקדו בידי מנחם ברנשטיין. השילוב בין יצירתו המקורית של דיסקינד לבין העיבוד המקצועי של ברנשטיין יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמתאימה במיוחד לתקופה זו של השנה.

הבחירה להשיק את הסינגל דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית. פרשת בראשית, שבה נקרא על בריאת העולם, מהווה רקע רוחני מתאים למסר השורשי והעמוק שמביא השיר. התזמון מתחבר ישירות לימים המיוחדים שבהם עם ישראל פותח מעגל שנה חדש.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'מקדים שלום' של הרשי אייזנבך, סינגל הבכורה 'אבי נתן' של אלעזר יפרח, והסינגל 'קבץ קבץ' של אברומי וינברג.

היצירה החדשה של דיסקינד מצטרפת למגמה רחבה יותר של יצירות מוזיקליות שנולדו מתוך הכאב והתקווה של התקופה. המוזיקה היהודית והחסידית הפסיקה להיות רק פסקול של שמחות, והפכה לתרבות עשירה ומגוונת המבטאת את כל גווני הרגש של העם היהודי.