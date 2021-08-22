את השיר להביע אהבה ששר ישי ריבו מול קהל של 7000 אנשים בבריכת הסולטן לא הוא כתב, בשונה משאר השירים שהוא שר במהלך ההופעה. רגעים לפני שהאורות על הבמה כבו והשאירו אותו תחת קרן אור יחידה ונוגה, פתח ריבו בסיפור קצר ומרגש על הילדה בת ה-11.5 שכתבה את המילים המיוחדות והנוגעות הללו ועל הדרך בה הגיע אליו השיר המרגש הזה (סינגלים)
בסופו של יום המאבק הראשון של המשפחות השכולות נגד ההסדר מול חמאס, זכה הערב האב השכול שמחה גולדין לחיבוק חם מהזמר אברהם פריד וקהל האלפים שנטל חלק במופע, בין בשירה משותפת על הבמה ובין בתשואות ממושכות (אנשים)
אני רואה את העיניים העצומות בדבקות ורוצה לשאול אותם: חבר'ה, זה גיבור התרבות שלכם? אתם, שמשרתים במיטב הסיירות, שלוחמים, שמקימים יישובים, פתאום בא במטוס איזה אברך חב"די עם זקן ועם וורטים על הגאולה בעברית רצוצה ופשוט כובש אתכם? * ידידיה מאיר כותב על אברהם פריד