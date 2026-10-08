לרגל שמחת נישואי בתו של ראש ישיבות "תפארת ישראל", רבי יצחק מאיר דרוק, עם הבחור יהושע מלין נ"י, רואה אור שיר חדש ומרגש במיוחד בשם "טאטע". את הלחן יצר ראש הישיבה בעצמו, והוא מצטרף לשורת לחנים פרי יצירתו שהפכו ברבות השנים לחלק בלתי נפרד מהווי הישיבה ובוגריה.
על הביצוע המיוחד הופקדו שני זמרים מובילים: ר' אהרל'ה סאמט, זמר הבית של המוסדות, לצד ר' שרוליק קלצקין. השניים מעניקים יחד ללחן עומק, רגש ונשמה בדואט שמשלב את כוחם הקולי הייחודי. על העיבוד וההפקה המוזיקלית העשירה הופקד יונתן בלוי, שהעניק לשיר מעטפת צלילית מרשימה.
השיר יוצא לאור לקראת מעמד החתונה שייערך אור לכ"ח בתשרי באולמי "כתר הרימון", בשמחת בית "תפארת ישראל". הפרויקט יצא לאור על ידי ישיבות "תפארת ישראל" בארץ הקודש, ומהווה חלק מהמסורת המוזיקלית העשירה של המוסד.
הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'קבץ קבץ' של אברומי וינברג, השיר 'מי אדיר' של יומי לאווי וסינגל הבכורה 'אבי נתן' של אלעזר יפרח.
הבחירה להשיק את השיר דווקא לקראת מעמד החתונה מעניקה לו משמעות מיוחדת, כשהוא משלב בין השמחה המשפחתית לבין המסורת המוזיקלית של הישיבה. הלחן שיצר ראש הישיבה מצטרף לשורה ארוכה של יצירות מוזיקליות שנולדו בין כותלי "תפארת ישראל" ונשארו חקוקות בלבבות התלמידים והבוגרים.