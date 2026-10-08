לרגל שמחת נישואי בתו של ראש ישיבות "תפארת ישראל", רבי יצחק מאיר דרוק, עם הבחור יהושע מלין נ"י, רואה אור שיר חדש ומרגש במיוחד בשם "טאטע". את הלחן יצר ראש הישיבה בעצמו, והוא מצטרף לשורת לחנים פרי יצירתו שהפכו ברבות השנים לחלק בלתי נפרד מהווי הישיבה ובוגריה.

על הביצוע המיוחד הופקדו שני זמרים מובילים: ר' אהרל'ה סאמט, זמר הבית של המוסדות, לצד ר' שרוליק קלצקין. השניים מעניקים יחד ללחן עומק, רגש ונשמה בדואט שמשלב את כוחם הקולי הייחודי. על העיבוד וההפקה המוזיקלית העשירה הופקד יונתן בלוי, שהעניק לשיר מעטפת צלילית מרשימה.