מזג האוויר היום (ראשון) מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. בבמהלך הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.

לקראת הצהריים צפויים גשמים מקומיים במזרח ובדרום הארץ, וילווו בסופות רעמים יחידות. קיים צפי לשטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. עדיין ייתכנו גשמים מקומיים במזרח ובדרום הארץ.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

הנוסע שהציל את המטוס חושף התנהגות מחשידה של הדיילים כיכר השבת | 10.10.26

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-27

תל אביב: 23-30

באר שבע: 21-29

חיפה: 22-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-27

אילת: 26-33