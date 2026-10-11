המונים נוהרים בימים אלו לנחם אבלים את הרה"ג ר' יעקב ולצר היושב שבעה על פטירת אמו ע"ה.

אולם, ההפתעה היה הבוקר, כשאל בית האבלים נכנס ובא האדמו"ר מויז'ניץ, שהרב ולצר היה עד לפני כעשור מגדולי מקורביו.

מאז עזיבתו של הרב ולצר המשמש כמזכיר מועצת גדולי התורה, את החצר, לא נפגש עם האדמו"ר פנים אל פנים, ואף בישיבות המועצת שנערכו בשנים האחרונות, נבצר האדמו"ר מלהשתתף.

הבוקר הופתעו האבלים כשהאדמו"ר עלה לנחמו באבלו הכבד, תוך שהוא מרחיב עמו בדברי נחמה ולדמותו של אביו, הרב ברוך ולצר ז"ל, ששימש כמזכ"ל מוסדות ויזניץ רבות בשנים.

בביקור השתתף גם האדמו"ר מצאנז שהגיע בשעה זו לנחם את האבלים.