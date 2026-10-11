מכה לשרה נתניהו בתביעת המיליונים שהגיש נגדה יאיר גולן

שרה נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בית המשפט המחוזי דחה את בקשתה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, לסלק על הסף את תביעת לשון הרע שהגיש נגדה יו"ר מפלגת הדמוקרטים, אלוף במילואים יאיר גולן, בסך 2.55 מיליון שקלים. בהחלטתו קבע בית המשפט כי טענותיה של נתניהו חסרות בסיס, וחייב אותה לשלם לגולן הוצאות משפט בסך 2,000 שקלים.

במוקד התביעה עומדות אמירות של נתניהו בריאיון לערוץ 14, שבמסגרתן רמזה, לטענת גולן, כי הייתה לו ידיעה מוקדמת על מתקפת שבעה באוקטובר. בין היתר אמרה נתניהו: "יאיר גולן היה לבוש ומדוגם בבוקר 7.10 באוקטובר כשראש הממשלה לא ידע". התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין גיורא ארדינסט, אלמוג גיל-אור וירדן שוחט ממשרד EBN, לאחר שלפי המתואר, נתניהו סירבה להתנצל או לחזור בה מדבריה. הטענה של שרה נתניהו נדחתה אחרי החשיפה הדרמטית של מנדלבליט: בקשת חנינה עבור נתניהו הוגשה לנשיא כיכר השבת | 11.10.26 הרצח שזעזע את המדינה: הנאשם המרכזי בן ה-15 הודה לראשונה בדקירה דוד הכהן | 11.10.26 בבקשתה לסלק את התביעה טענה נתניהו כי העניקה ריאיון בלבד, וכי האחריות לפרסום ולהפצת הדברים מוטלת על גורמים שלישיים, ובהם ערוץ 14 ששידר את הריאיון. אלא שבית המשפט דחה את ההבחנה שניסתה נתניהו לערוך בין מי שמתראיין לבין גוף התקשורת המפרסם את דבריו.

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השופטת קבעה כי נתניהו התראיינה מתוך ידיעה והסכמה שדבריה ישודרו לציבור הרחב, ולכן אין הצדקה להפריד בין מסירת הדברים לבין שידורם.

"אין הצדקה להפרדה מלאכותית בין היבט 'הפרסום' מצד המרואיין לבין 'הפרסום' מצד הגוף המראיין והמשדר ומדובר בשני צדדיו של אותו מטבע ובפרסום אחד", נכתב בהחלטה.

מדובר בקביעה משפטית הנוגעת לשאלת האחריות לפרסום במסגרת ריאיון תקשורתי. בהתאם להחלטה, העובדה שגורם תקשורתי הוא ששידר את הדברים אינה מאפשרת למרואיין להתנער מעצם פרסומם לצורך סילוק התביעה על הסף.

יאיר גולן ( צילום: גילי יערי\פלאש90 )

עם זאת, בית המשפט לא הכריע בשלב זה אם הדברים שנאמרו אכן מהווים לשון הרע, אלא רק דחה את הבקשה למנוע את בירור התביעה.

לא רק לשון הרע: הטענה הנוספת בתביעה

לצד הדרישה לפיצוי בגין לשון הרע, התביעה כוללת גם דרישה לפיצוי אזרחי המבוססת על טענה להפרת הסעיף הפלילי העוסק בהסתה לאלימות.

עוד נטען בכתב התביעה כי יועצה של נתניהו צפה בריאיון לפני שידורו. התובעים מבקשים להסתמך גם על נתון זה במסגרת טענותיהם ביחס לנסיבות הפרסום.

חשוב להדגיש כי מדובר בטענות שהועלו במסגרת התביעה, ולא בממצאים שנקבעו בהחלטה הנוכחית.

יאיר גולן מגיב: "האמת תנצח את השקר"

בעקבות דחיית בקשתה של נתניהו מסר יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, תגובה חריפה.

"שוב הוכח שמכונת הרעל לא בוחלת בשום אמצעי - לא בשקרים על גיבורי השבעה באוקטובר ולא בניסיונות לקעקע את אמון הציבור במערכת המשפט. הפסיקה של היום היא הוכחה נוספת שהאמת תנצח את השקר. מי שמתיר דם ומפיץ עלילות שקריות לא יצליח לברוח מאחריות - אנחנו נמשיך עד למיצוי הדין בבית המשפט, ונגן בגופנו על לוחמי הדמוקרטיה הישראלית".

בשלב זה, התוצאה המשפטית היא דחיית בקשת הסילוק וחיובה של נתניהו בהוצאות בסך 2,000 שקל. התביעה העיקרית בסך 2.55 מיליון שקל טרם הוכרעה, והטענות בדבר אחריותה של נתניהו ללשון הרע ולהסתה עדיין טעונות בירור במסגרת ההליך המשפטי.