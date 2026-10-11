בתי ספר ייסגרו ללימודים, תושבים הוזהרו: "מומלץ לסגור חלונות"

בעקבות ריכוזי בנזן חריגים שנמדדו בסמוך למתחם בתי הזיקוק במפרץ חיפה, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הערב (ראשון) הנחיות מיוחדות לציבור. בתיאום עם עיריית קריית אתא, הוחלט שלא לקיים לימודים ביממה הקרובה בתיכון החברתי ובבית הספר ארזים, הסמוכים למתחם, ולהעביר את התלמידים למקומות חלופיים.

המשרדים ממליצים לתושבים השוהים במרחק של עד קילומטר מבתי הזיקוק, ובפרט לילדים ולנשים בהיריון, להימנע משהייה שאינה הכרחית בחוץ. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים.

על פי נתוני הניטור, במהלך סוף השבוע האחרון, בימים 9 ו־10 באוקטובר, נמדדו ריכוזים חריגים מאוד של בנזן בתחנת ניטור סמוכה לאזור התעשייה דשנים בקריית אתא. היום נרשמו ריכוזים גבוהים גם בתחנת הניטור בחיפה, באזור משרד הרישוי הישן. בבוקר נרשמה ירידה בריכוזים, אולם בשעות הצהריים הם החלו לעלות שוב.

בעקבות הממצאים הורה המשרד להגנת הסביבה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם בז״ן, המתבצעות בימים האחרונים לצד עבודות לשיקום נזקים שנגרמו במהלך המלחמה. המשרד דרש מהמפעל לבדוק את האירוע ולהגיש תוכנית מפורטת לעבודות ולאמצעים שימנעו חריגות נוספות, כתנאי לחידושן.

מחר צפויים המשרדים לבצע הערכת מצב נוספת בהתאם לתוצאות הניטור ולעדכן את הציבור בהנחיות הנדרשות.