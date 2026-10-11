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התקשה להשיב

ממאשים לנאשם? בליכוד שוקלים להגיש תלונה נגד מנדלבליט בעקבות עדותו

בעקבות עדותו של היועמ"ש לשעבר במשפט נתניהו, בוחנים בליכוד הגשת תלונה במשטרה נגד מנדלבליט וחוקרים שהיו מעורבים בתיקים (בארץ)

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משה בשן
כיכר השבת |
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אביחי מנדלבליט (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

בליכוד שוקלים לנקוט צעד משפטי נגד היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט וחוקרים שהיו מעורבים בתיקי ראש הממשלה . פרשן ערוץ 14 בועז גולן דיווח כי היועץ המשפטי של המפלגה בוחן אפשרות להגיש נגדם תלונה רשמית ב.

היוזמה מגיעה בעקבות עדותו של מנדלבליט במשפט נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים. בחקירה הנגדית, במסגרת פרשת ההגנה, הציג סנגורו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד, שאלות הנוגעות לפיקוח על חקירות המשטרה, לאישורים שניתנו לפעולות החקירה ולתהליך גיבוש כתב האישום.

במהלך העדות התקשה מנדלבליט להיזכר אם חתם בעצמו על כתב האישום המתוקן, והבהיר כי לא אישר באופן אישי כל פעולה שביצעה המשטרה. כשנשאל אם ייתכן שהחוקרים פעלו ללא ידיעתו, השיב: "יכול להיות".

בעקבות הדברים קראו בליכוד לעצור את ולחקור בכירים לשעבר במערכת אכיפת החוק. כעת נבחנת האפשרות לתרגם את הדרישה לצעד מעשי באמצעות הגשת תלונה נגד מנדלבליט והחוקרים, אולם לפי שעה טרם התקבלה החלטה סופית.
בנימין נתניהומשטרההליכודחקירהאביחי מנדלבליטמשפט נתניהו

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