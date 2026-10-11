בליכוד שוקלים לנקוט צעד משפטי נגד היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט וחוקרים שהיו מעורבים בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו. פרשן ערוץ 14 בועז גולן דיווח כי היועץ המשפטי של המפלגה בוחן אפשרות להגיש נגדם תלונה רשמית במשטרה.

היוזמה מגיעה בעקבות עדותו של מנדלבליט במשפט נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים. בחקירה הנגדית, במסגרת פרשת ההגנה, הציג סנגורו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד, שאלות הנוגעות לפיקוח על חקירות המשטרה, לאישורים שניתנו לפעולות החקירה ולתהליך גיבוש כתב האישום.

במהלך העדות התקשה מנדלבליט להיזכר אם חתם בעצמו על כתב האישום המתוקן, והבהיר כי לא אישר באופן אישי כל פעולה שביצעה המשטרה. כשנשאל אם ייתכן שהחוקרים פעלו ללא ידיעתו, השיב: "יכול להיות".

בעקבות הדברים קראו בליכוד לעצור את משפט נתניהו ולחקור בכירים לשעבר במערכת אכיפת החוק. כעת נבחנת האפשרות לתרגם את הדרישה לצעד מעשי באמצעות הגשת תלונה נגד מנדלבליט והחוקרים, אולם לפי שעה טרם התקבלה החלטה סופית.