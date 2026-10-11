נפתלי בנט ( צילום: מרים אלסטר\פלאש90 )

יו"ר ביחד נפתלי בנט עורר סערה בקרב גוש השמאל, לאחר שלא שלל אפשרות שראש הממשלה בנימין נתניהו יכהן כשר בממשלה בהשתתפותו.

בכנס הבחירות של עיתון "הדור", התבטא בנט כי "כל עוד אנחנו נקבל את עקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו". לדבריו, "ב-2003 נתניהו, ואני אומר לזכותו, היה שר אוצר מהטובים שהיו למדינת ישראל. אני לא יודע אם ליהודי שנושק ל-80 יש עדיין את האנרגיות לעניין הזה, אבל אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל, לחוקה לישראל, שירים טלפון". יו"ר ישר! גדי איזנקוט הגיב: "אני לא מקבל את זה. כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה, כולל כשר אוצר".

גדי איזנקוט ( צילום: טל גל\פלאש90 )

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, דרש מבנט שיחזור בו: "אני קורא לחבריי בגוש הציוני להבהיר באופן ברור - יתהפך העולם ולא נשב עם נתניהו. בממשלה הבאה נתניהו לא יוכל לכהן גם כשר לשיתוף פעולה אזורי".

מכה לשרה נתניהו בתביעת המיליונים שהגיש נגדה יאיר גולן משה כהן | 11.10.26

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הודיע: "‏נתניהו לא ישב בשום ממשלה כל עוד זה תלוי בדמוקרטים. לא כשר אוצר, לא כשר המים ולא כשר בלי תיק. ‏האיש שאחראי למחדל ה-7 באוקטובר, הוביל ממשלה שקידמה השתמטות המונית בזמן מלחמה ואת ההפיכה המשטרית, לא יקבל מאיתנו שום הכשר לחזור לשלטון. ‏עם נתניהו ושותפיו לא נשב. נקודה".

בנט חזר בו: "לא נשב"

אחרי הסערה הודיע בנט כי "לא יישב עם נתניהו" בשום מצב. "מציע לכולם להירגע. אמרתי אלף פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח ה-7 באוקטובר ולכן עליו ללכת הביתה. לא נשב איתו בשום קונסטלציה", כתב ברשתות החברתיות.

לדבריו, "כל מי שראה את דבריי היום הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית ונגד חוקה לישראל".