גוש נתניהו מתחזק, בעוד גוש איזנקוט מאבד מכוחו: הסקר השבועי הראשון של כאן חדשות, שנערך על ידי הסוקר דודי חסיד ומכון קנטאר, מצביע על שינוי במפת המנדטים ועל פער של שלושה מנדטים בין הגושים, לטובת גוש נתניהו.

על פי הנתונים, הליכוד מקבל 20 מנדטים, ירידה של מנדט לעומת הסקר הקודם, ואילו מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט יורדת גם היא במנדט ומקבלת 22 מנדטים. מנגד, עוצמה יהודית מתחזקת במנדט ועולה לתשעה מנדטים.

אחת ההתפתחויות הבולטות בסקר היא התחזקותה של מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר, שמקבלת ארבעה מנדטים ועוברת את אחוז החסימה. זאת, לאחר שווינטר תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מפת המנדטים המלאה

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לפי הסקר, הליכוד מקבל 20 מנדטים, ביחד מקבלת 12, וישר! בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 22 מנדטים.

הדמוקרטים מקבלים שמונה מנדטים, הציונות הדתית וזהות יחד מקבלות חמישה, ועוצמה יהודית מגיעה לתשעה מנדטים. ישראל ביתנו מקבלת שמונה מנדטים, ש"ס שבעה ויהדות התורה שמונה.

רשימת המילואימניקים בראשות יועז הנדל והמפלגה הכלכלית בראשות ירון זליכה מקבלות יחד ארבעה מנדטים, וכך גם עמך ישראל. בגזרת המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל ובל"ד מקבלות יחד שמונה מנדטים, ורע"ם מקבלת חמישה.

כחול לבן, הציבור החרדי ונעם אינן עוברות את אחוז החסימה.

איזנקוט מוביל בהתאמה לראשות הממשלה

למרות השינוי במאזן הגושים, בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה גדי איזנקוט ממשיך להוביל על פני נתניהו. לפי הסקר, 43% מהנשאלים סבורים כי איזנקוט מתאים יותר לתפקיד, לעומת 38% שמעדיפים את נתניהו.

עוד עולה מהסקר כי 54% מהציבור תומכים בקיום עימות טלוויזיוני בין איזנקוט לנתניהו.

הציבור עדיין מתלבט

נתוני הסקר מצביעים גם על חוסר הכרעה בקרב חלקים נרחבים מהציבור: 30% מהנשאלים טרם החליטו למי יצביעו בבחירות הבאות. 26% אמרו כי הם שוקלים להצביע לגוש שלא תמכו בו בבחירות הקודמות, ו-21% הצהירו כי הם שוקלים שלא להצביע כלל.

בנוסף, 39% ממצביעי הקואליציה אינם מאמינים להצהרתו של עופר וינטר כי יצטרף רק לקואליציה בראשות נתניהו.

הסקר משקף את תמונת המצב בקרב הנשאלים במועד עריכתו, ואינו מהווה תחזית לתוצאות הבחירות בפועל.