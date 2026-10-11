טעות גורלית: אילון מאסק חשף את כתובתו מול מאות מיליוני איש 

אילון מאסק ( צילום: שאטרסטוק )

איל ההון אילון מאסק ביקש מצ'אטבוט הבינה המלאכותית שלו לרכוש צעצועי לגו לילדים, אך הדגים במקביל כיצד פעולה פשוטה עלולה להוביל לחשיפת מידע אישי.

המיליארדר פרסם ברשת החברתית X צילום מסך של הזמנה שביצע באמצעות Grok, ובו הופיעו שתי כתובות בטקסס, מספר הזמנה ופרטים חלקיים של כרטיס אשראי. ההזמנה כללה חמש ערכות לגו ממותג מלחמת הכוכבים, בעלות כוללת של כ־241 דולר. מאסק הציג את הרכישה בפני יותר מ־240 מיליון עוקביו, אך משתמשים ברשת הבחינו במהירות בפרטים האישיים שנותרו גלויים בצילום המסך.

צילום מסך של ההזמנה שחשפה את פרטיו של המיליארדר ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

בעקבות הביקורת הבהיר מאסק כי הכתובת שנחשפה אינה כתובת מגוריו, אלא כתובת שבה הוא מקבל דואר. למרות ההבהרה, פרסום פרטים המקושרים לאיש העשיר והמפורסם מעורר שאלות בנוגע לסיכוני האבטחה והפרטיות הכרוכים בחשיפת מידע אישי ברשת.

התקרית התרחשה בזמן שמאסק מקדם את יכולות הקנייה של Grok, ואף הציע למשתמשים להעלות צילום של כרטיס האשראי שלהם לצ'אטבוט כדי שיוכל לחפש מוצרים ולבצע עבורם רכישות. האירוע ממחיש את הסיכונים האפשריים בשימוש בכלי בינה מלאכותית המקבלים גישה לפרטי תשלום ולמידע אישי.