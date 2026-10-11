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דרישה חריגה

באורח נדיר: נתניהו פנה במכתב אישי ליועצת המשפטית לממשלה - זה מה שהוא מבקש

למרות היחסים המתוחים בין לשכת ראש הממשלה ללשכת היועמ"שית שהודחה על ידי הממשלה והוחזרה על ידי בג"ץ, ראש הממשלה נתניהו שיגר מכתב לגלי בהרב מיארה | המכתב מיועד גם לרמטכ"ל ולראש השב"כ (חדשות) 

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היועמ"שית גלי בהרב מיארה ונתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ראש הממשלה שיגר הערב (ראשון) מכתב רשמי לצמרת מערכת הביטחון והמשפט, בו הוא דורש לפתוח בחקירה פלילית מקיפה ולהעמיד לדין את החיילים והמשוחררים שהתראיינו לסרט "נז"א". במכתבו טוען נתניהו כי הסרט מציג עלילה שקרית ופוגע באינטרסים הביטחוניים והמדיניים של ישראל.

במכתב מיוחד שמען נתניהו לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ראש השב"כ דוד זיני, והיועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה, נדרשת דרישה דחופה לפתיחה בחקירה כנגד המשתתפים בסרט והעמדתם לדין.

לדברי ראש הממשלה, הסרט מציג "עדויות" של חיילים משרתים ומשוחררים מיחידה 8200 בנוגע לפעילות צה"ל והתנהלותו מול אוכלוסייה אזרחית. נתניהו ציין כי דובר צה"ל כבר הוציא תגובה חריפה ומפורטת המתפרסת על פני 17 עמודים בנושא.

"הסרט מגולל עלילה שקרית, מטעה ומגמתית, אשר מוציאה דיבה רעה על מדינת ישראל ועל צבא הגנה לישראל בעולם ופוגעת פגיעה קשה במעמדה של ישראל בעולם", כתב נתניהו במכתב.

חשש לעבירות ביטחון מידע חמורות

מעבר לפגיעה התדמיתית והמדינית, מדגיש ראש הממשלה במכתבו כי קיים חשש ממשי לעבירות פליליות חמורות: "קיים חשש שהמעורבים בסרט ביצעו עבירות פליליות חמורות של חשיפת מידע סודי ביותר ויצרו פרצה בביטחון המידע של יחידה מודיעינית רגישה ביותר".

לאור דברים אלו, הנחה נתניהו את ראשי המערכת לפעול בדחיפות לגילוי זהותם של כלל המעורבים בסרט והמופיעים בו, לפתוח בחקירה פלילית בגין עבירות ביטחון מידע, הוצאת דיבה פלילית ופגיעה באינטרסים המדיניים והביטחוניים של המדינה, ולהביא להעמדתם לדין בהתאם לסמכויותיהם על פי חוק.
בנימין נתניהוגלי בהרב-מיארהנז"א

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