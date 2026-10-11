מטוסי הקרב של ארה"ב בדרך לאיראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות הביטחוניות באזור. הערב (ראשון), צפוי להתקיים דיון ביטחוני שיעסוק במצב בארבע זירות מרכזיות: רצועת עזה, לבנון, סוריה ואיראן. הדיון מתקיים על רקע מתיחות מתמשכת באזור וחילופי מהלומות בין סעודיה לחות'ים בתימן.

התקיפה האחרונה של החות'ים בסעודיה שגרמה למותם של לפחות 12 בני אדם ולפציעתם של מאות, הגבירה את המתיחות במזרח התיכון. פרשנים אומרים כי האפשרות לפיצוץ כולל הפכה לריאלית מתמיד. לפי דיווח שהופץ היום ברשתות החברתיות ובכלי תקשורת שונים, חיל האוויר האמריקני מעביר מספר גדול של מטוסי תדלוק אווירי מבסיסים בארצות הברית לבסיסים באירופה. הדיווח מציין כי כמעט 20 מטוסים הגיעו בתוך שלושה ימים, וקושר את המהלך להיערכות לתרחיש של חידוש התקיפות נגד איראן. עם זאת, בשלב זה לא נמצא אישור עצמאי ומהימן למספר המטוסים וללוח הזמנים שצוינו. אחרי הפגיעה הקטלנית בשדה התעופה הסעודי: ישראל התבקשה לתקוף בתימן אריה רוזן | 11.10.26 "אפילו בתומכים שלו הוא מזלזל": האמירה החריגה של טראמפ שמעוררת סערה כיכר השבת | 11.10.26 גם אם ההעברה תתברר כנכונה, היא אינה מוכיחה שהתקבלה החלטה אמריקנית לתקוף. היערכות צבאית יכולה לשמש כלי לחץ דיפלומטי ואינה בהכרח מעידה על כוונה לפתוח במבצע. ברקע עומדים המסרים המשתנים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאפשרות של עימות מחודש עם טהרן. כפי שדיווחה רשת אל-ערביה, כוחות צבא ארצות הברית קיבלו פקודות להיות מוכנים ל"יום פקודה" ונערכו במלוא העוצמה לפתוח במתקפה צבאית רחבת היקף נגד איראן. על פי מקור צבאי אמריקאי, ב-4 באוקטובר נותרו הכוחות בכוננות שיא עד חצות, והמתינו בדריכות עד שעות הבוקר המוקדמות של יום שני לקבלת האור הירוק הסופי לפתיחה באש. טראמפ שקל ברצינות רבה לשגר את המכה הצבאית הקשה כבר באותו הלילה, אך קיבל החלטה דרמטית לדחות את התקיפה ברגע האחרון ולהעניק חלון הזדמנויות אחרון של מספר שבועות לדיפלומטיה. במקביל ללחץ הכלכלי והפיננסי החנוק המופעל על המשטר בטהרן, הלחץ הגדול ביותר על מקבלי ההחלטות האיראניים נובע מהמוכנות הצבאית האמריקאית המאיימת.

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

במערכת הביטחון חוששים במיוחד מתרחיש שבו טעות בהערכת כוונותיו של אחד הצדדים תוביל להסלמה רחבה, גם ללא החלטה מוקדמת לפתוח במלחמה כוללת. הדריכות מתגברת גם לנוכח חוסר הוודאות סביב מדיניותו של הממשל האמריקני וההשלכות האפשריות על האזור.

ההסלמה במפרץ הפרסי ממשיכה להתפתח. לפחות 12 בני אדם נהרגו ו-310 נוספים נפצעו במתקפה נרחבת שביצעו המורדים החות'ים מתימן לעבר נמל התעופה הבינלאומי בבירת סעודיה, ריאד. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר כי אזרח ארצות הברית נמנה עם ההרוגים באירוע. רוביו פרסם גינוי חריף למתקפה ואמר כי היא "מעידה על זלזול בוטה בחיי אזרחים חפים מפשע".

במקביל למתקפה על נמל התעופה, הקואליציה הצבאית בהובלת סעודיה הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית של הממלכה זיהו ויירטו בהצלחה טיל בליסטי נוסף ששיגרו החות'ים מתימן לעבר מחוז אל-ח'ארג' שבסעודיה.

אחר הצהריים (ראשון) דווח על מתקפה חות'ית נוספת שגבתה אף היא פצועים בממלכה.

חות'ים | בן סלמאן ( צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק )

על פי דיווחים, הצי הבריטי מסר כי טהראן הגבירה את הפגיעה בכלי שיט באזור מצר הורמוז - לפחות 10 כלי שיט נפגעו במהלך השבוע האחרון. התקיפות מתבצעות באמצעות טילים וכטב"מים.

סוכנות הידיעות "בלומברג" דיווחה כי איראן הצליחה לשקם את מפעלי הטילים והכטב"מים שלה, זאת למרות חודשים של תקיפות אמריקניות וישראליות. הדיווח עומד בסתירה ישירה לטענות ממשל טראמפ לפיהן התשתיות הצבאיות-תעשייתיות של איראן הושמדו כליל. על פי הדיווח, גורמים מערביים מעריכים כי טהרן נותרה מצוידת היטב בטילים בליסטיים ובאמצעי לחימה נגד ספינות, וכי היא מסוגלת לייצר טילים חדשים במהירות.

היום, טען גורם איראני כי ישראל וארה"ב החליטו לפתוח במתקפה נגד איראן, טענה שממחישה את האפשרות שאיראן תחליט לפעול ראשונה. בשלב זה, נראה כי מתקפת מנע פתאומית של איראן הופכת מיום ליום לתרחיש סביר.