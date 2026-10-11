איש העסקים יקי רייסנר שהתגרש לפני כשנה וחצי מאשתו טובי לאחר 27 שנות נישואים וחמישה ילדים משותפים, מדבר בגילוי לב בריאיון אישי לעיתונאי עמרי אסנהיים ב'רשת 13' על הפרידה הכואבת, ההחלטה להתגרש והקשר המיוחד שהוא ממשיך לשמור עם גרושתו.

רייסנר, מבעלי קבוצת הנדל"ן 'רייסדור', מפיק קולנוע ומי שהתפרסם גם כמנחה תוכנית השידוכים החרדית 'ווארט', הודיע בחודש אפריל 2025 על פרידתו מאשתו טובי, לאחר קרוב לשלושה עשורים של חיים משותפים. לשניים חמישה ילדים משותפים, ובמועד הפרידה כבר היו להם שתי כלות ושתי נכדות.

בריאיון שהעניק לתוכנית 'אסנהיים' ברשת 13, שיתף רייסנר בגילוי לב מול המצלמות על ההתמודדות האישית עם הגירושים ועל הקושי הנפשי שהוביל להחלטה לסיים את הנישואים.

"זה תהליך כואב, אבל בסוף כשאתה מבין שאתה עושה אותו גם נכון וגם בזמן הנכון, וגם כבר מחוסר ברירה, שאתה מבין שהנפש שלך כבר לא מסוגלת להכיל את זה יותר, ואתה עושה את זה גם בטוב, אז זה בסדר", סיפר רייסנר.

לצד הכאב הגדול, הדגיש איש העסקים כי למרות הפרידה, הוא ממשיך לשמור על קשר טוב ומכבד עם גרושתו טובי, שאיתה הקים משפחה וגידל את חמשת ילדיהם.

"אני מכבד את גרושתי, אני כמעט יכול להגיד שאני אוהב אותה היום יותר מפעם", אמר רייסנר. בהמשך התקשה לעצור את הדמעות כשדיבר על הקשר ביניהם והוסיף: "היא שותפה שלי, היא האמא של הילדים שלי, כואב לי מאוד".

כזכור, כאשר הודיע רייסנר על הגירושים בחודש אפריל אשתקד, הוא פרסם פוסט אישי שבו התייחס להחלטה המשותפת להיפרד אחרי 27 שנות נישואים. בדבריו הבהיר כי השניים ניסו לשמר את התא המשפחתי, אך לבסוף הגיעו למסקנה שלא יוכלו להמשיך בחייהם המשותפים.

רייסנר תיאר אז את הפרידה כהכרה במציאות כואבת, והדגיש כי למרות סיום הנישואים, הם גאים במשפחה שהקימו יחד ובחמשת ילדיהם, שאותם כינה יהלומים.

עוד הבהיר באותה תקופה כי הוא וטובי נפרדים מתוך כבוד הדדי, הערכה ודאגה זה לזו, ומתוך רצון להמשיך לשמור על היחסים המשפחתיים גם לאחר הגירושים.

בחודשים שחלפו מאז הפרידה המשיך רייסנר להתייחס מעת לעת לחשיבות השמירה על קשר מכבד בין בני זוג שהתגרשו. בין היתר הבהיר כי מבחינתו, ילדיו הם הפרויקט החשוב ביותר בחייו, וכי טובי תישאר שותפתו בגידול המשפחה ובשמחות המשפחתיות העתידיות.

כעת, בריאיון האישי לעמרי אסנהיים, חושף רייסנר גם את הצד הכואב של הפרידה, ומבהיר כי מאחורי ההחלטה להתגרש, גם כאשר היא מתקבלת בהסכמה ובכבוד הדדי, עומד תהליך רגשי מורכב שממשיך ללוות אותו.