הזמר הבריטי בוי ג'ורג', מהכוכבים הגדולים של עולם המוזיקה, חשף בריאיון שהעניק לעיתונאי אלעד שמחיוף ב'חדשות 12' כי הכובע המפורסם שהפך לאחד מסימני ההיכר שלו הושפע דווקא מלבושם של היהודים החסידים.

במהלך הריאיון סיפר הזמר בן ה-65 על הקשר המיוחד שלו לעם היהודי ועל ההשראה ששאב לאורך השנים מהלבוש החסידי, ובעיקר מהכובעים המסורתיים של החסידים, שעוררו את התפעלותו כבר בצעירותו.

"הייתי רואה את היהודים החסידים וחשבתי שהם נראים מהמם. הבגדים שלהם והכובעים, אתה יודע... אחת הסיבות שקניתי את הכובע הזה היא כי חשבתי שזה מראה מיוחד", סיפר הזמר.

ג'ורג', שהתפרסם בשנות ה-80 כסולן להקת "קאלצ'ר קלאב" והפך לאחד האמנים המזוהים ביותר עם סגנון לבוש ייחודי, גילה כי הקשר שלו ליהדות אינו מסתכם בהשראה אופנתית בלבד, אלא מלווה אותו במשך עשרות שנים.

לדבריו, כבר מילדותו הוא מוקף בחברים יהודים, שחלקם הפכו עם השנים לבני משפחה עבורו. הזמר סיפר כי לאורך כארבעה עשורים השתתף בסעודות שבת רבות, חגג חגים יהודיים ואף התנסה בצומות כחלק מההיכרות העמוקה שלו עם המסורת היהודית.

הדברים נאמרו במסגרת ריאיון נרחב לקראת הופעותיו המתוכננות בישראל בחודש הבא, שבו התייחס גם לתמיכתו הפומבית בישראל ולמחיר האישי והמקצועי שהוא משלם בעקבותיה.

הגילוי המפתיע על ההשראה ששאב מהלבוש החסידי מצטרף לשורת התבטאויותיו החמות כלפי העם היהודי, ומעניק משמעות נוספת למראה הייחודי שהפך אותו לאחד מכוכבי המוזיקה הבולטים בעולם.