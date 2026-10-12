חבר הכנסת יעקב אשר, שנכנס לאחרונה לתפקיד יו"ר 'יהדות התורה', התארח לריאיון ראשון באולפן 'כיכר השבת' והתייחס להחלפתו של היו"ר המיתולוגי ח"כ משה גפני – תוך שהוא משדר מסר של כבוד רב לקודמו ומנסה להרגיע את הרוחות הסוערות ברחוב החרדי. הריאיון המלא, היום ב'כיכר השבת'.

כשנשאל באיזו תדירות הוא נפגש כיום עם משה גפני, השיב אשר: "אנחנו נפגשים בכמה אירועים, נפגשים במשרד, ובאירועי בחירות וניפגש גם הלאה. החדר שלו היה סמוך לחדר שלי, אותו חדר איפה שהוא ישב. הוא מבחינתנו יו"ר תנועת 'דגל התורה', הוא סמל, הוא דוגמה, אנשים שלמדנו ממנו, הוא הכניס אותנו לפוליטיקה".

במהלך הריאיון עלה הנושא הטעון של אופן הפרידה מגפני והטענות על המכתבים שנשלחו בדואר. ח"כ אשר הבהיר: "אני לא נכנס לדברים הללו, אני מבקש ממך אל תכניס אותי לדברים האלה, יש פה דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם. כן נכונים או לא נכונים – אני לא נכנס לוויכוח הזה".

אשר העדיף להפנות את המבט להכרעת מרנן ורבנן גדולי ישראל ולהתנהלות התנועתית: "אני אומר דבר אחד, את זה הרב גפני לימד אותנו – עד שגדולי התורה לא מודיעים מי המועמד, אנחנו בשלב הזה לא מועמדים. ביום שהם מחליטים – והם מחליטים מהשיקולים שלהם והם הסבירו את השיקולים בצורה הכי טובה – אין שום רבב".

את הדברים חתם יו"ר הסיעה הנכנס בהצהרת אחדות: "יש לנו רק מה ללמוד מהרב גפני, רק להמשיך הלאה להתייעץ ולהסתייע בו ובעז"ה כך נעשה. בעז"ה במסיבת הניצחון נרקוד כולנו יחד, ריקוד אמיתי".