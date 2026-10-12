 דלג לתוכן הראשי
"הוא יו"ר התנועה"

"סמל, נמשיך להתייעץ וללמוד ממנו": יעקב אשר מתייחס לראשונה לפרידה ממשה גפני

ח"כ יעקב אשר שנכנס לנעליו של היו"ר המיתולוגי משה גפני מדבר לראשונה באולפן 'כיכר השבת' על הכרעת גדולי ישראל, הגיבוי המלא למנהיג היוצא וההבטחה: "במסיבת הניצחון נרקוד כולנו יחד" | הריאיון המלא, הערב (חרדים)

י
ישי כהן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
אשר על גפני | צפו
אשר על גפני | צפו

חבר הכנסת יעקב אשר, שנכנס לאחרונה לתפקיד יו"ר 'יהדות התורה', התארח לריאיון ראשון באולפן 'כיכר השבת' והתייחס להחלפתו של היו"ר המיתולוגי ח"כ – תוך שהוא משדר מסר של כבוד רב לקודמו ומנסה להרגיע את הרוחות הסוערות ברחוב החרדי. הריאיון המלא, היום ב'כיכר השבת'.

כשנשאל באיזו תדירות הוא נפגש כיום עם משה גפני, השיב אשר: "אנחנו נפגשים בכמה אירועים, נפגשים במשרד, ובאירועי בחירות וניפגש גם הלאה. החדר שלו היה סמוך לחדר שלי, אותו חדר איפה שהוא ישב. הוא מבחינתנו יו"ר תנועת '', הוא סמל, הוא דוגמה, אנשים שלמדנו ממנו, הוא הכניס אותנו לפוליטיקה".

במהלך הריאיון עלה הנושא הטעון של אופן הפרידה מגפני והטענות על המכתבים שנשלחו בדואר. ח"כ אשר הבהיר: "אני לא נכנס לדברים הללו, אני מבקש ממך אל תכניס אותי לדברים האלה, יש פה דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם. כן נכונים או לא נכונים – אני לא נכנס לוויכוח הזה".

אשר העדיף להפנות את המבט להכרעת מרנן ורבנן גדולי ישראל ולהתנהלות התנועתית: "אני אומר דבר אחד, את זה הרב גפני לימד אותנו – עד שגדולי התורה לא מודיעים מי המועמד, אנחנו בשלב הזה לא מועמדים. ביום שהם מחליטים – והם מחליטים מהשיקולים שלהם והם הסבירו את השיקולים בצורה הכי טובה – אין שום רבב".

את הדברים חתם יו"ר הסיעה הנכנס בהצהרת אחדות: "יש לנו רק מה ללמוד מהרב גפני, רק להמשיך הלאה להתייעץ ולהסתייע בו ובעז"ה כך נעשה. בעז"ה במסיבת הניצחון נרקוד כולנו יחד, ריקוד אמיתי".
משה גפנידגל התורהיהדות התורהיעקב אשרבחירות 2026

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר