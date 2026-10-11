סערת הקבורה במנהרות שנחצבו מתחת ל'הר המנוחות' בירושלים ממשיכה להסעיר את הציבור החרדי. בצל החיכוכים המתרבים ששיאם באירוע חריג וקשה במיוחד שהתרחש בערב הושענא רבה השנה, התקיימו בסוף השבוע האחרון כינוסי מחאה והסברה בהשתתפות מאות תושבים בירושלים ובבית שמש, תחת הכותרת הזועקת "דמעת העשוקים".

הרבנים שנאמו בכינוסים הביעו שאט נפש לנוכח שערוריית אופן קבורת המתים במנהרות שנחצבו תחת בית העלמין קהילת ירושלים בהר המנוחות, אשר חלק מהן הוקצה ל'חברא קדישא' הראשית והכללית "פרושים". הרבנים טעדו בדבריהם כי אנשי החברא קדישא מנצלים את מצוקת המשפחות שאין ידן משגת לשלם סכומי כסף גבוהים עבור קבורה רגילה, ומסרבים לתת קבר בשדה בשעה שמתם מוטל לפניהם. לדבריהם, הם מפעילים כפייה קשה בניגוד לרצון ולבקשת משפחות הנפטרים המבקשות לקבור את יקיריהם כמנהג אבותינו משנות דור.

האירוע שהצית את הסערה אירע בערב הושענא רבה השנה, כאשר נפטר אדם חשוב בירושלים. בני משפחתו התמודדו עם עיכוב קבורה ממושך שנמשך שעות ארוכות, כשאנשי ה'חברא קדישא' דרשו לקברו במנהרה בטענה שאין ידם משגת לשלם על קבורת שדה. לדברי המשפחה, הם קיבלו הוראה מאחד מגדולי ההוראה בירושלים לעשות כל שביכולתם כדי לא לקבור במנהרה. בתגובה, השיבו אנשי החברה קדישא כי אם לא יסכימו לקברו במנהרה, הם יותירו את גופת המנוח בקירור בבית הלוויות שמגר עד לאחר החג, עד שייאותו לקברו במנהרה.

בלית ברירה הסכימו בני המשפחה תחילה, אך בהמשך ניסו כמה מבני המשפחה למנוע את הקבורה במנהרה. לאחר חיכוכים קשים שהגיעו אף לתגרת ידיים במקום, נקבר לבסוף המנוח במנהרה.

בכינוסים נשאו דברים עסקנים ורבנים חשובים, ובראשם הרה"ג רבי דוד מנשה רוטשילד, סגן יו"ר הנהלת בד"ץ "העדה החרדית" בירושלים, אשר תקף בחריפות את ההתנהלות במנהרות והאשים מעל הבמה את ראשי החברא קדישא בביצוע "אחיזת עיניים כלפי הרבנים".

יצוין כי הכינוס המרכזי בירושלים התנהל תחת אבטחה כבדה ונקיטת אמצעי זהירות מחמירים, זאת בעקבות איומים מצד גורמים שונים לנסות ולפוצץ את הכנס. איומים אלו לא צלחו בסופו של דבר, והאירוע הסתיים כמתוכנן מול קהל רב שמילא את האולם עד אפס מקום.