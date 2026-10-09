גדולי הרבנים הספידו; תיעוד דומע מהלוויית הרבנית כהן ע"ה

המונים ליוו היום למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת שושנה כהן ע"ה, אמם של האחים הרבנים הנודעים לבית כהן.

במסע ההלוויה שהתקיים בהר המנוחות, השתתפו גדולי הרבנים לצד המוני אנשים ואישי ציבור מכובדים שביכו על לכתה של האשה החשובה, אשת חיל שהרבתה במצוות ובמעשים טובים כל ימי חייה, והותירה אחריה לברכה בנים ובני בנים מרביצי תורה לאלפים המקרבים רבבות לאביהם שבשמים בכל קצווי תבל.

הרבנים הראשיים לישראל, הראשל"צ הגר"ד יוסף והגר"ק בר, וכן הראשל"צ הגרש"מ עמאר, הספידוהו כהלכה.

בנה הגאון רבי זמיר כהן ביכה בהספדו, וציין כי כל הנהגותיה היוו דוגמה אישית בעיני כל מכריה. הוא ציין במיוחד את מידת הסבלנות שהיא גילתה בעוז וכך חינכה את הילדים. הגר"ז ציין כי רואים לפעמים כשיש לאדם ארבעה בנים רצופים, לא קל לגדלם כשהם ילדים קטנים עם כל ההתמודדויות, אבל היא, במידת הסבלנות ומתוך דרכי נועם, הצליחה באהבה לגדלם לתורה. כל שאיפותיה ותשוקותיה היו רק לראות זרע ברך ה'.

בנה הגאון רבי זבדיה כהן ביכה בהספדו וציין את השקעתה בחינוך ילדיה מתוך אמונה תמימה וביראת שמים. וכפי שציין, כשהיינו ילדים והרגשנו לא טוב, לא הלכנו מיד לרופא, אלא תחילה אל המקובל הגר"י כדורי זצ"ל, ורק לאחר שהוא בירך הלכנו לרופא. בכך השרישה בנו אמונת חכמים.

הרב ציין בהספדו: "הנה עומדים אנו בפרשת 'בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ'. אצל המנוחה ע"ה השמים היו לפני הארץ, הדברים הרוחניים קודם כל, שמיים ואחר כך ארץ. עכשיו השמים מקבלים אותך בזרועות פתוחות, עם כל מה שהחדרת בנו כל השנים".

את ההספד חתם בדמעות לפני אמו המנוחה ע"ה: "תעמדי כעת לפני כיסא הכבוד, התחנני בעבורנו, עבור כל עם ישראל, עד נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים".