רשויות אכיפת החוק בתאילנד יצאו לאחרונה למבצע חקירה נרחב, במסגרתו פשטו על שלושה מוקדים מרכזיים של הקהילה היהודית והישראלית בבירה בנגקוק. הפשיטה בוצעה בקרן חב"ד בנגקוק, באגודת יהודי תאילנד ובמשרדי חברת "גן חב"ד", כחלק מחקירה רחבת היקף שמנהלת המחלקה לחקירות מיוחדות במשרד המשפטים התאילנדי.
מטרת החקירה היא להתחקות אחר מה שהרשויות מגדירות כ"רשת עסקים ונכסים הקשורה לאזרחים ישראלים", תוך חשד לביצוע עבירות על חוקי הבעלות הזרה במדינה באמצעות שימוש באזרחים מקומיים כאנשי קש.
במבצע המורכב לקחו חלק למעלה מעשרה גופי חקירה ואכיפה שונים, ובהם משטרת תאילנד, רשות המסים, משטרת ההגירה, הרשות למניעת הלבנת הון ומחלקת הקרקעות. החוקרים פשטו בין היתר על אתר הבנייה של "בית אלישבע", בית הכנסת הוותיק ביותר בבנגקוק המנוהל על ידי אגודת יהודי תאילנד, אשר עובר כעת הליכי בנייה מחדש למבנה מודרני בשיתוף פעילות של חב"ד.
במהלך החיפושים בקרן חב"ד ובאגודת יהודי תאילנד, אותרו חמישה עובדים זרים ממיאנמר ומלאוס ששהו והועסקו במקום ללא היתרי עבודה בתוקף. נגד העובדים ונגד מעסיקיהם צפויים להיפתח הליכי גירוש וענישה.
בנוסף לעובדים הבלתי חוקיים, הרשויות החרימו מסמכים רבים במשרדי "גן חב"ד" ברובע באנג ראק. המסמכים נוגעים לפעילות ענפה הכוללת רישום חברות ועמותות, רכישת קרקעות, תרומות, תשלומי מסים והפעלת מסעדות ומלונות.
על פי הודעת ה-DSI, החוקרים גילו כי לא פחות מ-61 חברות שונות נרשמו תחת אותה כתובת, כאשר בחלקן מופיעים אותם אזרחים זרים המחזיקים באזרחות תאילנדית כדירקטורים או כבעלי מניות.
המוקד המרכזי של החקירה התאילנדית סובב סביב הניסיון של אזרחים זרים לעקוף את המגבלות הנוקשות המוטלות עליהם בכל הנוגע להחזקת עסקים ונדל"ן במדינה. סגן שר הפנים התאילנדי, פולאפי סוונצ'ווי, חשף פרט מטריד לפיו בקרן חב"ד אותר חדר קטן שמידותיו 2.5 על 3 מטרים בלבד, אשר שימש ככתובת הרשמית לא רק עבור הקרן עצמה, אלא גם עבור חמש חברות נוספות.
לטענתו, במקום לא נמצאו שום דוחות כספיים או מסמכים המעידים על פעילות שוטפת, מה שמעלה סימני שאלה באשר לסיבת רישומן של החברות באותו החדר.
המבצע הנוכחי בבנגקוק אינו אירוע מבודד, אלא מהווה המשך ישיר לחקירות קודמות שהתנהלו בחודשים האחרונים. יום לפני הפשיטות בעיר הבירה, הודיע ה-DSI על זימונם והאשמתם של מעורבים בחברת "קוזי ביץ' ויו" במחוז צ'ונבורי, בחשד שאזרח תאילנדי סייע לאזרח ישראלי להחזיק בעסק ללא אישורים כחוק.
במקביל, נבדקו בעבר גם פעילויות בית חב"ד בפטונג שבאי פוקט ובית העלמין היהודי. עם זאת, הרשויות הבהירו כי טרם נקבע סופית כי מוסדות הדת עצמם עברו על החוק, ולא נמסר על אף מעצר של אזרח ישראלי במסגרת הפשיטות.
אל מול החשדות הכבדים שהעלו הרשויות בתאילנד והפשיטה המתוקשרת, בשיחה עם וואלה הציג הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בבנגקוק, עמדה רגועה ופייסנית המבקשת להפריך את הטענות לפעילות פלילית או עסקית חשאית.
הרב וילהלם הקפיד להדגיש כי נציגי הקהילה לא הופתעו ולא ניסו להתנגד להליך החקירה. לדבריו, הם קיבלו את אנשי כוחות הביטחון והאכיפה בסבר פנים יפות, תוך הבנה שזכותה המלאה של כל מדינה ריבונית לבצע ביקורות במוסדות זרים הפועלים בשטחה.
הוא ציין כי אנשיו נענו לכל דרישה של החוקרים וסיפקו להם גישה חופשית לכל מסמך שביקשו. לתפיסתו של הרב, הפשיטה לא נבעה ממידע מודיעיני מוצק על עבירות שבוצעו, אלא מתוך הליך בדיקה שגרתי ורחב של הרשויות. "אין לנו שום דבר להסתיר", הבהיר הרב, והביע ביטחון מלא בכך שבתום תהליך הבדיקה הרשויות ייווכחו כי הכל מתנהל כשורה ובהתאם לחוק התאילנדי.
הנקודה המרכזית ביותר שעליה השיב הרב וילהלם נוגעת לממצא המחשיד לכאורה של רשויות האכיפה, לפיו 61 חברות שונות רשומות באותה כתובת. הרשויות פירשו זאת כניסיון להקים רשת של חברות קש לצורך עקיפת חוקי הבעלות הזרה, אך הרב סיפק הסבר פשוט ויומיומי לחלוטין.
הוא הבהיר כי המשרד שעליו פשטו הרשויות, ושבו נמצאו אותם מסמכים מחשידים לכאורה, אינו משרד המנוהל על ידי חב"ד לצורך עסקים, אלא משרדו של רואה חשבון עצמאי המעניק שירותים מקצועיים. לדבריו, אך טבעי שרואה חשבון המעניק שירותים לעסקים רבים ירכז אצלו מסמכים של חברות שונות, ואין להסיק מכך כי חברות אלו שייכות לחב"ד או שיש להן קשר כלשהו לפעילות הקהילה היהודית.
מעבר למענה הנקודתי לחשדות, הרב וילהלם ביקש להרגיע את הציבור בישראל ובתאילנד ולהבהיר כי האירוע אינו משבש את שגרת החיים של הקהילה. הוא שלל מכל וכל את הטענה כי מוסדות הדת מעורבים בפעילות עסקית ענפה, והדגיש כי עיקר מעייניהם נתונים לעשיית חסד וצדקה מבוקר ועד ערב.
חב"ד בבנגקוק, לדבריו, קיימת כדי לשרת את אלפי המטיילים הישראלים והיהודים שנקלעים לעיר, ומספקת להם עוגן חברתי ודתי. כהוכחה לכך שהשגרה נמשכת חרף החקירה, ציין הרב כי סעודות השבת ההמוניות יתקיימו כמתוכנן, וכי דלתות בית חב"ד נותרות פתוחות ויקבלו בברכה את מאות האורחים הצפויים לפקוד את המקום, ללא כל מניעה חוקית או אחרת.