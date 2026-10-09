רשויות אכיפת החוק בתאילנד יצאו לאחרונה למבצע חקירה נרחב, במסגרתו פשטו על שלושה מוקדים מרכזיים של הקהילה היהודית והישראלית בבירה בנגקוק. הפשיטה בוצעה בקרן חב"ד בנגקוק, באגודת יהודי תאילנד ובמשרדי חברת "גן חב"ד", כחלק מחקירה רחבת היקף שמנהלת המחלקה לחקירות מיוחדות במשרד המשפטים התאילנדי.

מטרת החקירה היא להתחקות אחר מה שהרשויות מגדירות כ"רשת עסקים ונכסים הקשורה לאזרחים ישראלים", תוך חשד לביצוע עבירות על חוקי הבעלות הזרה במדינה באמצעות שימוש באזרחים מקומיים כאנשי קש.

במבצע המורכב לקחו חלק למעלה מעשרה גופי חקירה ואכיפה שונים, ובהם משטרת תאילנד, רשות המסים, משטרת ההגירה, הרשות למניעת הלבנת הון ומחלקת הקרקעות. החוקרים פשטו בין היתר על אתר הבנייה של "בית אלישבע", בית הכנסת הוותיק ביותר בבנגקוק המנוהל על ידי אגודת יהודי תאילנד, אשר עובר כעת הליכי בנייה מחדש למבנה מודרני בשיתוף פעילות של חב"ד.

במהלך החיפושים בקרן חב"ד ובאגודת יהודי תאילנד, אותרו חמישה עובדים זרים ממיאנמר ומלאוס ששהו והועסקו במקום ללא היתרי עבודה בתוקף. נגד העובדים ונגד מעסיקיהם צפויים להיפתח הליכי גירוש וענישה.

בנוסף לעובדים הבלתי חוקיים, הרשויות החרימו מסמכים רבים במשרדי "גן חב"ד" ברובע באנג ראק. המסמכים נוגעים לפעילות ענפה הכוללת רישום חברות ועמותות, רכישת קרקעות, תרומות, תשלומי מסים והפעלת מסעדות ומלונות.

על פי הודעת ה-DSI, החוקרים גילו כי לא פחות מ-61 חברות שונות נרשמו תחת אותה כתובת, כאשר בחלקן מופיעים אותם אזרחים זרים המחזיקים באזרחות תאילנדית כדירקטורים או כבעלי מניות.

המוקד המרכזי של החקירה התאילנדית סובב סביב הניסיון של אזרחים זרים לעקוף את המגבלות הנוקשות המוטלות עליהם בכל הנוגע להחזקת עסקים ונדל"ן במדינה. סגן שר הפנים התאילנדי, פולאפי סוונצ'ווי, חשף פרט מטריד לפיו בקרן חב"ד אותר חדר קטן שמידותיו 2.5 על 3 מטרים בלבד, אשר שימש ככתובת הרשמית לא רק עבור הקרן עצמה, אלא גם עבור חמש חברות נוספות.

לטענתו, במקום לא נמצאו שום דוחות כספיים או מסמכים המעידים על פעילות שוטפת, מה שמעלה סימני שאלה באשר לסיבת רישומן של החברות באותו החדר.

המבצע הנוכחי בבנגקוק אינו אירוע מבודד, אלא מהווה המשך ישיר לחקירות קודמות שהתנהלו בחודשים האחרונים. יום לפני הפשיטות בעיר הבירה, הודיע ה-DSI על זימונם והאשמתם של מעורבים בחברת "קוזי ביץ' ויו" במחוז צ'ונבורי, בחשד שאזרח תאילנדי סייע לאזרח ישראלי להחזיק בעסק ללא אישורים כחוק.

במקביל, נבדקו בעבר גם פעילויות בית חב"ד בפטונג שבאי פוקט ובית העלמין היהודי. עם זאת, הרשויות הבהירו כי טרם נקבע סופית כי מוסדות הדת עצמם עברו על החוק, ולא נמסר על אף מעצר של אזרח ישראלי במסגרת הפשיטות.