מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

הפגנות חרדים סוערות

הפגנת הפלג הירושלמי בכניסה לירושלים הפכה לאלימה במיוחד, כששוטרים ניסו לפנות את צירי התנועה המרכזיים. במהלך האירועים, שוטרת תועדה כשהיא אוחזת בציצית של מפגין שנשכב על הכביש וקורעת אותה מעליו ובאחד ממוקדי ההפגנות נדרס צעיר חרדי שירד לכביש המהיר. השוטרים משתמשים בידיהם באלות וברימוני הלם לפיזור המפגינים והתיעוד מההפגנות ברחבי הארץ ועדכונים בזמן אמת מתפרסמים באתר כיכר השבת בהתאם להתפתחויות בשטח.

התנצלות נשיאותית

שוטרים חילצו חייל חרדי עם רימוני הלם ומכות חריגות באלות; שוטרת תועדה קורעת ציצית ממפגין בכביש נחמן שטרנהרץ | 17:04

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, התנצל היום על דבריו שפורסמו בתקשורת ועוררו סערה במגזר החרדי. בתשובה לדיון בתלונות הציבור בראשות השופט אשר קולה, הבהיר הנשיא עמית כי כלל לא התכוון לפגוע בציבור החרדי- והוסיף כי התייחס לסוגיה עובדתית שהתעוררה במסגרת ההליך המשפטי הנדון- והשופט קולה קיבל את עמדת נשיא העליון ואמר כי מוטב היה שיתנסח אחרת.

עיוות המציאות

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת ממפלגת רע"מ עורר סערה כאשר נשאל על ידי כתבת ערוץ 14 נוה דרומי אם חמאס הוא ארגון טרור. תשובתו הותירה את המגישה בהלם לכמה שניות, כאשר השיב שחמאס הוא ארגון צדקה. כנראה שהתכוון שצדקה תעביר את הרוע החמאסי מן העולם.

גזר דין סופי

בית המשפט הצבאי גזר היום מאסר עולם על נד'מי אבו-בכר, המחבל שהשליך לבנה והרג את סמ"ר עמית בן יגאל ז"ל. בנוסף למאסר, המחבל חויב לשלם פיצוי של ארבעה מיליון שקלים ובכך הגיעה הפרשה המזעזעת לסופה והצדק נעשה.

גיבור ה-7 באוקטובר פורש

ניצב אמיר כהן, שנפצע קשה בקרבות ב-7 באוקטובר, מסיים את תפקידו במשטרה. כהן, שהוביל את פעילות 'פרש פלשת' שהצילה חיים רבים, מסיים קדנציה סוערת במחוז המרכז ופרישתו מהווה ציון דרך משמעותי במשטרת ישראל.

תרחיש יום הדין

מומחה לגיאופוליטיקה בארה"ב מזהיר כי הלחץ של ממשל טראמפ וישראל עלול לדחוף את איראן לפעולה קיצונית. התרחיש כולל מכת נגד לתשתיות האנרגיה במפרץ הפרסי, קריסה כלכלית עולמית ופריצה לנשק גרעיני ולדברי האנליסט האמריקני המצב המתוח באיראן מחייב מעקב צמוד.

הילולת הפועל ישועות

המונים נוהרים לציונו הקדוש של הרב אליעזר פאפו זצ"ל בבולגריה, במסגרת ימי ההילולה. במקום נבנה מקווה מפואר והתקיימה הכנסת ספר תורה היסטורית וזכות הצדיק תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

תחזית מזג האוויר

מוסיף להיות בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום. בסוף השבוע צפויה עוד התחממות.

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