האם המחאה בלשכת ראש העיר מתחילה להניב תוצאות? לאחר שמאות אברכים ותושבים משכונת גן הדסים במודיעין עילית קיימו בימים האחרונים סדר לימוד ותפילת שחרית בלשכת ראש העיר יעקב גוטרמן, במחאה על מצוקת בית הכנסת בשכונה, מסתמנת התפתחות דרמטית במגעים מול העירייה.

המחאה, שנחשפה באתר ״כיכר השבת״, הובילה כעת להתפתחות במגעים: לפי הודעת הגבאים לתושבי השכונה, ראש העיר פנה באמצעות רב העיר, הגאון רבי מאיר קסלר, והעביר מסר שלפיו ניתן לקדם את בניית בית הכנסת בהתאם לדרישות התושבים, לרבות גודלו והמפלס שבו ייבנה. בעקבות זאת נקבעה פגישה מקצועית בין אדריכלית בית הכנסת לנציגת העירייה, שאמורה להתקיים בתחילת שבוע הבא. עם זאת לאור הניסיון, בקרב הגבאים נותרה חשדנות רבה, על רקע מה שהם מתארים כשנים של הבטחות שלא התממשו. לדבריהם, למרות ההצהרות על התקדמות, בשלב זה עדיין אין בידיהם פתרון מעשי למצוקת בית הכנסת.

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האברכים מחו בלשכת ראש העיר

כפי שפורסם ב״כיכר השבת״, המאבק פרץ על רקע מצוקת בתי הכנסת בשכונת גן הדסים, שבה מתגוררות מאות משפחות. לטענת התושבים, המבנה שהוצע להם אינו מתאים לצורכי הקהילה הגדולה, והפתרונות שהוצגו לאורך השנים לא הביאו למענה מספק.

במסגרת המחאה הגיעו השבוע עשרות אברכים ללשכת ראש העיר וקיימו בה סדר לימוד. למחרת הגיעו מאות אברכים נוספים לתפילת שחרית בעירייה, כשהם עטופים בטליתות ומניחים תפילין. לשכת ראש העיר הייתה נעולה, והמתפללים קיימו מניינים במסדרונות העירייה.

הגבאים טענו כי לאורך זמן נתקלו בהבטחות ובהעברת האחריות בין גורמים שונים, מבלי שהושג פתרון קבוע למצוקת בית הכנסת. לדבריהם, המאבק נועד להביא למימוש צורכי הקהילה, ובראשם הקמת בית כנסת מרווח וקבוע.

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המחאה מושהית, אך לא נעצרת

בהודעה שהפיצו הגבאים לתושבי הקהילה הם הבהירו כי בעקבות פניית רב העיר, הגר״מ קסלר, הוחלט לתת לעירייה הזדמנות נוספת להוכיח כי היא רצינית בכוונותיה. בהתאם לכך, תוכנית המחאה תושהה עד לאחר הפגישה המקצועית שנקבעה ליום ראשון.

הגבאים הדגישו כי אם לא תירשם התקדמות מעשית בעקבות הפגישה, הם ישובו לתוכנית המחאה וימשיכו לפעול עד למציאת פתרון לצורכי השכונה.

בשלב זה, טרם הושג הסכם סופי וטרם ניתן מענה בפועל למצוקת בית הכנסת. התושבים ממתינים כעת לראות אם הפגישה הקרובה תוביל להתקדמות ממשית, או שהמחלוקת תימשך.