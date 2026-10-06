מאחורי ה-AI: כך תוכלי להשתלב בעולם העבודה החדש

מה לומדים?
לימודי B.Sc במדעי המידע, טכנולוגיות Web ויישומי בינה מלאכותית בבר-אילן משלבים בין הבנה טכנולוגית עמוקה של עולם ה-AI לבין הצרכים של ארגונים מודרניים. במהלך התואר לומדות המשתתפות בתכנית לעבוד עם מסדי נתונים, להכיר שפות תכנות, להבין וליישם מודלי AI לניתוח נתונים, להפקת תובנות להחלטות אסטרטגיות ולבצע אוטומציה ארגונית מקצה לקצה. אין צורך ברקע קודם בתכנות, הלימודים מתחילים מהיסודות ומתקדמים בהדרגה, כך שגם מי שמגיעה ללא ניסיון יכולה לרכוש את הידע והכלים הנדרשים.
לאן אפשר להגיע?
במהלך הלימודים תיחשפי למגוון תחומים מבוקשים בעולם הטכנולוגיה, בהם:
• אינטליגנציה: בניית סוכני AI, תכנות בפייתון, למידת מכונה, ניתוח נתוני עתק ו-BI
- תשתית: פיתוח UI/UX, מחשוב ענן, מחקר סייבר וDevOps-
- אסטרטגיה: מודיעין עסקי, שיווק דיגיטלי מתקדם, פסיכוטכנולוגיה ורשתות.
- חדשנות: יזמות, מנהיגות, טכנולוגיות אימרסיביות ומציאות מורחבת (XR).
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ללמוד בבר-אילן – במסגרת שמתאימה לך
התוכנית מתקיימת בקמפוס החרדי בבר-אילן, בקמפוס לנשים ובסביבה המותאמת לאורח החיים החרדי. המשתתפות בתכנית נהנות ממערכת שעות מרוכזת, המאפשרת לשלב לימודים עם עבודה וחיי משפחה, מיחס אישי ומליווי לאורך התואר.
בנוסף, קיימות מלגות למשתתפות בתכנית העומדות בתנאי הזכאות. בסיום הלימודים מוענק תואר של בר-אילן, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
מקצוע שמסתכל קדימה הטכנולוגיה משתנה במהירות, אך היכולת להבין לעומק טכנולוגיות AI ולהוביל תהליכים בארגונים הופכת לקריטית מתמיד. אם את מחפשת מקצוע עדכני, אפשרויות תעסוקה מגוונות וסביבת לימודים המותאמת לציבור החרדי – לימודי B.Sc במדעי המידע, טכנולוגיות Web ויישומי בינה מלאכותית הם מסלולים שכדאי להכיר.
הזדמנות אחרונה להצטרף לתשפ״ז!
ההרשמה נסגרת ב־20.10 | ט׳ בחשוון>