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המרצה משתף

"נמוך מידי?" | השאלה המפתיעה שקיבלתי אחרי שפתחתי את ארון הקודש

אחרי שקיבל ברכה מכל הלב, הוסיף בלחש, שאף אחד לא ישמע: "תברך אותי גם שאצליח ברישיון על המשאית". ומיד שאל, בתמימות גמורה: "מותר בכלל לבקש מה' דבר כזה? או שזה כבר נמוך מדי בשבילו?" | המרצה הרב יואב אקריש מספר על תקרית שאירעה לו במהלך החג (יהדות)

הי
הרב יואב אקריש
כיכר השבת |
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(צילום: ללא קרדיט)

באחת מתפילות החג, רגע אחרי שזכה לפתוח את ארון הקודש, ניגש אדם למרצה הרב יואב אקריש וביקש ברכה. אחרי שקיבל אותה מכל הלב, הוסיף בלחש, שאף אחד לא ישמע: "תברך אותי גם שאצליח ברישיון על המשאית". ומיד שאל, בתמימות גמורה: "מותר בכלל לבקש מה' דבר כזה? או שזה כבר נמוך מדי בשבילו?"

יש שאלות שאנחנו כמעט מתביישים להתפלל עליהן. כאב ראש שלא עובר, מצב רוח לא טוב, טופס שנתקע, דאגה שאף אחד אחר בכלל לא היה מתעכב עליה. בעולם יש מלחמות ומצוקות גדולות - אז מי אני שאטריח את הקדוש ברוך הוא בדברים כאלה?

והשאלה הזאת מתחדדת דווקא עכשיו, כשהחגים מאחורינו. אחרי תקיעת שופר, יום כיפור והריקודים בשמחת תורה, חוזרים לעבודה, לחשבונות ולשגרה — ומשהו בפנים מרגיש פתאום ריק.

בשיעור לפרשת בראשית, הרב יואב אקריש חוזר אל השאלה הראשונה ששואל רש"י בתורה: למה בכלל לפתוח בסיפור בריאת העולם? ומשם - אל האיש עם המשאית, ואל כל מי שמרגיש שהבעיה שלו קטנה מדי.

שיעור לכל מי שנשאר פעם עם בקשה בלב ולא העז לומר אותה.

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