ביום חמישי האחרון, השתתף הגאון רבי יצחק זילברשטיין בשמחת נישואי בתו של ראש ישיבות 'תפארת ישראל', הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, עם החתן החשוב הרב יהושע מלין, נכדו של הגאון רבי איסר יהודה מלין, ראש ישיבת 'זכרון מאיר', ואחיו של הרב חיים מלין, נכדו ונאמן ביתו של הגר"י זילברשטיין.

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בדרשתו התייחס הרב זילברשטיין לכך שהחתן ומשפחתו הינם צאצאי הגאון הקדוש רבי ברוך בער ליבוביץ זצוק"ל, ראש ישיבת 'קמניץ' ובעל ה'ברכת שמואל', וחשף משפט מטלטל אותו אמר בעל ה'חזון איש' זצ"ל: "אני רוצה לומר פה משהו מאוד מאוד חשוב לכולנו. גיסי שר התורה רבי חיים קניבסקי זצ"ל אמר לי דבר, ואבקש מכולם להקשיב טוב מה שאני מספר: ה'חזון איש' אמר לו, שכל עוד רבי ברוך בער ורבי שמעון שקאפ היו חיים, אז היטלר ימח שמו, לא היה יכול לכבוש את ליטא, מחמת עמל התורה שלהם.

הגר"י זילברשטיין נואם בחופת בת הגרי"מ דרוק - צילום: מערכת דברי חמד 10 10 0:00 / 1:02 הגר"י זילברשטיין נואם בחופת בת הגרי"מ דרוק ( צילום: מערכת דברי חמד )

"הדבר הזה מזעזע, למה? כי לפי מה שמקובל אצל כולם, הסבים באים בשעת חתונת הנכדים. אז אם כן לפי מה שמקובל אז רבי ברוך בער כעת נמצא פה, אותו רבי ברוך בער שבכח עמל התורה שלו מנע מהיטלר לכבוש את ליטא בחייו, אז אני רוצה להגיד לכולם שאפשר לתפוס משהו ממנו!, כולנו יכולים כעת לתפוס, אנחנו גם יכולים לעשות עם זה משהו, הוא נמצא פה, ואפשר לבקש: שהקב"ה יעזור שהצדיקים שנמצאים פה יגנו בעדנו, שאף אחד לא יוכל לכבוש אותנו, ולכלה ולחתן יהיו חיים מאושרים, ונאמן אמן".