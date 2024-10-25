האדמו"ר מנדבורנה ביתר ערך אמש (ראשון) ביקור הוד במעונו של אחיו, האדמו"ר מנדבורנה | במהלך הביקור כתב האדמו"ר אותיות בספר התורה שיוכנס לבית מדרשו של אחיו בביתר | בתוך כך, בחסידות מתכוננים לקראת שבת מירון (חסידים)
בלהב אש קודש ערך האדמו"ר מנדבורנה ביתר אמש את מנהג ההקפות שניות בהיכל בית מדרשו בביתר | במהלך ההקפות פצח האדמו"ר בבכי נסער על ספר התורה במשך זמן ניכר | בהמשך ערך האדמו"ר 'חלאקה' לנכדו היניק עם הגיעו לגיל 3 (חסידים)
האחים לבית נדבורנה חנכו יחדיו את משכנו של אחיהם האדמו"ר מנדבורנה אלעד | במעמד כובדו האדמורי"ם לקבוע מזוזות, ובהמשך ערכו יחדיו סעודת הילולא בשילוב חנוכת הבית בהשתתפות בני המשפחה | האדמו"ר ערך לחיים טיש לכלל החסידים בבית המדרש (חסידים)