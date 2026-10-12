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עשרות עצורים בפרשה

פרשת שחיתות חמורה במרכז: ראש עירייה מוכר במרכז הארץ ואשתו נעצרו בחשד לקבלת שוחד במזומן

בתום חקירה סמויה של למעלה משנה, פשטו שוטרי להב 433 על בתיהם של 24 חשודים • על פי חשד המשטרה, שוחד במזומן הועבר בתמורה לזכייה במכרזים • החשד החמור: מעורבות של גורמים עבריינים מוכרים במנגנון השוחד והפעלת אלימות (ארץ)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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משרדי להב 433 (צילום: יוסי אלוני - פלאש 90)

דרמת בשלטון המקומי במרכז הארץ: היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עברה הבוקר (שני) לחקירה גלויה, ועצרה ועיכבה 24 חשודים במסגרת פרשיית שחיתות ציבורית נרחבת. בין הנתפסים: ראש רשות מקומית גדולה במרכז הארץ, רעייתו, ומנכ"ל החברה הכלכלית (חכ"ל) של הרשות.

הפשיטה הגלויה מגיעה בתום חקירה סמויה שנמשכה למעלה משנה. במהלך התקופה הפעילה משאבים רבים, אמצעים טכנולוגיים ואיסוף מודיעיני מורכב, אשר ביססו את החשדות נגד המעורבים בעבירות חמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס.

מממצאי החקירה עולה חשד כבד כי ראש הרשות ומנכ"ל החברה הכלכלית, תוך מעורבות חריגה ובולטת של אשת ראש הרשות, פעלו להיטיב עם גורמים שונים בתמורה לכספי שוחד שניתנו בעיקר במזומן. בתמורה למעטפות הכסף, דאגו החשודים להטות מכרזים עתירי ממון ולהבטיח את זכייתם של המשחדים בתחומים מגוונים בתחום שיפוטה של הרשות המקומית.

התפתחות נוספת שנחשפה במהלך החקירה הסמויה היא מעורבותם של גורמים עבריינים מוכרים ממרכז הארץ. על פי נתוני המשטרה, העבריינים היו מעורבים – במישרין או בעקיפין ולאורך זמן – במנגנון הזרמת השוחד בתמורה לזכייה במכרזים עירוניים. בנוסף, נבדק חשד כי במסגרת הפרשה בוצעו גם עבירות אלימות.

במהלך פשיטת הפתע הבוקר עצרו בלשי יאח"ה 17 חשודים ועיכבו 7 נוספים. במקביל למעצרים, נערכו חיפושים נרחבים בבתיהם של החשודים, במשרדי הרשות המקומית ובבתי עסק שונים, שבמהלכם תפסה המשטרה כספים ורכוש לצורך חילוט.

במשטרה ציינו כי החקירה מלווה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. כלל החשודים הועברו לחקירה במשרדי יאח"ה במטה להב 433, ובהמשך היום תבקש המשטרה מבית משפט השלום בראשון לציון להאריך את מעצרם של המעורבים המרכזיים.
משטרהשוחדלהב 433

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