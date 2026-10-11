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באולפן 'כיכר השבת' | צפו

האולטימטום של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר: לא נכנס ולא נתמוך בממשלה שלא תעביר את חוק הגיוס

בראיון בכורה מאז כניסתו לתפקיד, ח"כ יעקב אשר מציב קו אדום  למערכת הפוליטית ומצהיר באולפן 'כיכר השבת': "לא ניכנס ולא נתמוך בשום ממשלה שלא תעביר בפועל את חוק הגיוס – נקודה" • באשר לפרטי חוק הגיוס אומר ח"כ אשר: "מי שיושב ולומד לא אמור לקבל סנקציות, זו העמדה שלנו" | הריאיון המלא, מחר (אקטואלי)

י
ישי כהן
כיכר השבת |
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ח"כ יעקב אשר מתחייב | צפו
ח"כ יעקב אשר מתחייב | צפו

בראיון ראשון מאז שנכנס לתפקידו כיו"ר 'יהדות התורה', מציב ח"כ יעקב אשר באולפן 'כיכר השבת' אולטימטום חד משמעי, ומבהיר כי מפלגתו לא תהיה חלק משום קואליציה עתידית ואף לא תתמוך בה מבחוץ – ללא חקיקה בפועל של הסדרת מעמד בני הישיבות.

"אנחנו, יהדות התורה, לא ניכנס לממשלה שלא תעביר דה-פקטו את החוק להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות הנקרא , נקודה!", מצהיר ח"כ אשר בנחרצות במהלך הראיון. "אין הסבר לשוני אחר: לא ניכנס ולא נתמוך בממשלה שלא מעבירה קודם את חוק הגיוס".

הצהרתו החד-משמעית של אשר מגיעה בשיאה של הסערה הציבורית והמשפטית סביב מעמדם של בני הישיבות, ומבהירה לראשונה באופן הרשמי והתקיף ביותר: יהדות התורה לא תסתפק עוד בהבטחות על הנייר, בהסכמים קואליציוניים או בדחיות קץ. התנאי המוקדם, הבלתי מתפשר והיחיד להקמת כל ממשלה בישראל – הוא חקיקה בפועל של חוק הגיוס והסרת מעמדם של תלמידי הישיבות.

באשר לפרטי החוק ולדרישות המהותיות של המפלגה, מבהיר יו"ר 'יהדות התורה' את עמדת הסיעה תוך שהוא דוחה מכל וכל ניסיונות להשתת סנקציות על לומדי התורה: "החוק הנכון הוא חוק שמדבר על מי שיושב ולומד ש'תורתו אומנותו', מי שיושב ולומד לא אמור לקבל סנקציות, זו העמדה שלנו!".

הראיון המלא והסוער של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר – מחר ב'כיכר השבת'.
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