בראיון ראשון מאז שנכנס לתפקידו כיו"ר 'יהדות התורה', מציב ח"כ יעקב אשר באולפן 'כיכר השבת' אולטימטום חד משמעי, ומבהיר כי מפלגתו לא תהיה חלק משום קואליציה עתידית ואף לא תתמוך בה מבחוץ – ללא חקיקה בפועל של הסדרת מעמד בני הישיבות.

"אנחנו, יהדות התורה, לא ניכנס לממשלה שלא תעביר דה-פקטו את החוק להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות הנקרא חוק הגיוס, נקודה!", מצהיר ח"כ אשר בנחרצות במהלך הראיון. "אין הסבר לשוני אחר: לא ניכנס ולא נתמוך בממשלה שלא מעבירה קודם את חוק הגיוס".

הצהרתו החד-משמעית של אשר מגיעה בשיאה של הסערה הציבורית והמשפטית סביב מעמדם של בני הישיבות, ומבהירה לראשונה באופן הרשמי והתקיף ביותר: יהדות התורה לא תסתפק עוד בהבטחות על הנייר, בהסכמים קואליציוניים או בדחיות קץ. התנאי המוקדם, הבלתי מתפשר והיחיד להקמת כל ממשלה בישראל – הוא חקיקה בפועל של חוק הגיוס והסרת מעמדם של תלמידי הישיבות.

באשר לפרטי החוק ולדרישות המהותיות של המפלגה, מבהיר יו"ר 'יהדות התורה' את עמדת הסיעה תוך שהוא דוחה מכל וכל ניסיונות להשתת סנקציות על לומדי התורה: "החוק הנכון הוא חוק שמדבר על מי שיושב ולומד ש'תורתו אומנותו', מי שיושב ולומד לא אמור לקבל סנקציות, זו העמדה שלנו!".

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הראיון המלא והסוער של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר – מחר ב'כיכר השבת'.