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מגמת התקררות וטפטופים: ירידה בטמפרטורות וסיכוי לגשם | התחזית המלאה

ירידה קלה בטמפרטורות תורגש ברחבי הארץ, לצד גשם קל בצפון ובחוף בשעות הבוקר וסיכוי לגשם מקומי בנגב ובערבה בשעות אחר הצהריים | התחזית המלאה (מזג האוויר)

כה
כיכר השבת
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מדבר יהודה, אתמול (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחה"צ ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-27

תל אביב: 23-30

באר שבע: 21-29

חיפה: 22-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-27

אילת: 26-33
מזג האווירהתחזית

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