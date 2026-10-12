מדבר יהודה, אתמול ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחה"צ ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.