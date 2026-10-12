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ילד הפלא ישראל גולדרייך חגג בר מצווה | צפו בתיעוד המרגש

ישראל גולדרייך, המכונה 'ילד הפלא על גלגלים', חגג את שמחת בר המצווה לאחר שנים של התמודדות רפואית מורכבת | צפו בתיעוד השמחה הגדולה (חרדים)

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איציק אוחנה
כיכר השבת |
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שמחת בר המצווה של ילד הפלא ישראל גולדרייך
שמחת בר המצווה של ילד הפלא ישראל גולדרייך (צילום: דודי קפלר)

תיעוד מרגש: ישראל גולדרייך, המכונה 'ילד הפלא על גלגלים', בנם של חזקי וניסי גולדרייך מבני ברק, חגג את שמחת בר המצווה שלו, לאחר שנים של התמודדות רפואית מורכבת, שברים וניתוחים חוזרים.

ישראל, נולד עם מחלת עצמות נדירה בשם 'אוסטאוגנזיס אימפרפקטה', הגורמת לשברים חוזרים ונשנים בעצמות גופו. כבר עם לידתו חששו הרופאים לחייו, אך כנגד כל הסיכויים, ובאמונה גדולה, זכה להגיע לגיל מצוות ולחגוג את היום המרגש בחייו.

כזכור, לפני כחמש שנים פורסם ב'כיכר השבת' תיעוד קורע לב של ישראל, שהיה אז בן שבע וחצי, כשהוא מתחנן בפני אביו בדרכם לבית החולים לאחר שנפצע: "אני רוצה להיות ילד רגיל". התיעוד עורר התרגשות רבה ותפילות לרפואתו.

למרות הקשיים והמגבלות הפיזיות, ישראל הפך לילד פלא אהוב בזכות קולו ושירתו המרגשת. כעת, לאחר שנים של התמודדויות לא פשוטות, חגג את בר המצווה, ברגע מרגש של אמונה, תקווה והודיה לבורא עולם.

ילד הפלא ישראל גולדרייך (צילום: דודי קפלר)
בר מצווהילד פלאישראל גולדרייך

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