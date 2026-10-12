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מגדולי ישראל ועד אישי ציבור; כולם נהרו לשמחת נישואי בתו של הגרי"מ דרוק

מאות ראשי ישיבות, רבנים ומרביצי תורה, לצד תלמידים ובוגרי הישיבות, השתתפו בשמחת נישואי בתו של הגאון רבי ישראל מאיר דרוק ראש ישיבות 'תפארת ישראל' בארה"ק, שנערכה ביום חמישי האחרון בבני ברק, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חרדים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)

ביום חמישי האחרון נערכה ברוב פאר והדר שמחת נישואי בתו של הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, ראש ישיבות "תפארת ישראל", עב"ג החתן הבחור החשוב יהושע מלין, מבחירי ישיבת "בית מדרש עליון".

השמחה התקיימה בבני ברק, בהשתתפות גדולי ומאורי הדור, ובראשם ראשי הישיבות, חברי מועצת גדולי התורה, הגר"ד לנדו, הגרב"ד פוברסקי, הגר"י זילברשטיין, הגר"י אזרחי והגר"א פילץ.

בשמחה נטלו חלק מאות ראשי ישיבות, רבנים ומרביצי תורה, לצד רבני ישיבותיו של ראש הישיבה, תלמידי חכמים מופלגים, אישי ציבור ומאות מתלמידי ובוגרי הישיבות, שבאו ליטול חלק בשמחת בית ראש הישיבה.

שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי בת הגרי"מ דרוק (צילום: שוקי לרר)

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