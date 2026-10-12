ביום חמישי האחרון נערכה ברוב פאר והדר שמחת נישואי בתו של הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, ראש ישיבות "תפארת ישראל", עב"ג החתן הבחור החשוב יהושע מלין, מבחירי ישיבת "בית מדרש עליון".
השמחה התקיימה בבני ברק, בהשתתפות גדולי ומאורי הדור, ובראשם ראשי הישיבות, חברי מועצת גדולי התורה, הגר"ד לנדו, הגרב"ד פוברסקי, הגר"י זילברשטיין, הגר"י אזרחי והגר"א פילץ.
בשמחה נטלו חלק מאות ראשי ישיבות, רבנים ומרביצי תורה, לצד רבני ישיבותיו של ראש הישיבה, תלמידי חכמים מופלגים, אישי ציבור ומאות מתלמידי ובוגרי הישיבות, שבאו ליטול חלק בשמחת בית ראש הישיבה.