הרבנים התכנסו למעמד יסוד הקמת גוף הכשרות במשחטה

בשורה מרעננת בעולם הכשרות והשחיטה: במעמד רב רושם ובהשתתפות גדולי הפוסקים ומורי ההוראה, נערך במשחטת 'עוף ירושלים' כינוס היסוד להקמת מערך השחיטה והכשרות החדש 'מהודר'. המיזם נולד מתוך צורך לעמוד בדרישות ההלכתיות והחומרות הקפדניות ביותר, ולהביא אל שולחנם של ציבור יראי ה' עופות ומוצרי בשר בכשרות מוקפדת ללא שמץ של פקפוק, כשחיטת חבורה מהודרת הראויה לעלות על שולחנם של חסידים ובני תורה.

בנשיאות גוף הכשרות החדש עומדים שלושה פוסקי הלכה חשובים ונודעים: הגאון רבי אברהם צבי הכהן (גאב"ד 'הוראה כהלכה'), שיכהן כגאב"ד גוף הכשרות, ועמו הגאון רבי שמחה רבינוביץ (רב קהילת 'משכנות יעקב' רמת שלמה ומחבר סדרת הספרים 'פסקי תשובות'), והגאון רבי שמואל יוסף שטיצברג (רב ומורה הוראה בבית שמש). הרבנים נטלו על עצמם את מערך הפיקוח וההנחיה ההלכתית לכל פרטיה, תוך קביעת קריטריונים מחמירים במיוחד בכל שלבי השחיטה, הבדיקה וההכשרה. שילוב נדיר זה של גדולי הפוסקים יחד עם גדולי המומחים בפרקטיקה ובעלי הניסיון העשיר בתחום השחיטה, מבטיח כי כל עוף יישחט וייבדק על פי כל ההידורים, על ידי צוות שוחטים מאנ"ש וותיקים ומנוסים.

במהלך כינוס היסוד, עמדו הרבנים מקרוב על שרשרת הייצור ופרסו את יסודות ההשגחה. בדברים שנשא גאב"ד 'הוראה כהלכה' הגרא"צ הכהן, הדגיש את האחריות החמורה המוטלת על עולם הכשרות ושחיטה בזמננו, והבהיר כי מערך 'מהודר' יפעל תחת עינא פקיחא ובדקדוק הלכתי מלא ללא שום פשרות או קולות מסחריות.

הגאון רבי שמחה רבינוביץ עמד במשאו על החשיבות שבהעמדת שחיטה המושגחת על פי כל החומרות ולכל הדעות והשיטות, באופן המעניק לכל בית יהודי שקט נפשי מוחלט. הגאון רבי שמואל יוסף שטיצברג פירט את נהלי ההשגחה בשטח, המבטיחים נוכחות רצופה של תלמידי חכמים מומחים ויראי שמים לאורך כל שעות הפעילות.

מר דני מזרחי, מבעלי 'עוף ירושלים', נשא דברים במעמד. מזרחי הבהיר באופן שאינו משתמע לשני פנים את המדיניות הייחודית של המפעל: "אנו כבעלי הבית של המשחטה, לא מנהלים את הכשרות ולא מתערבים בנעשה במשחטה. הרבנים הם בעלי הבית הבלעדיים של מערך השחיטה! אנו נכנסים לתמונה רק בשלב השיווק, לאחר שהעופות ארוזים ומוכנים. ישנה הפרדה מוחלטת וברורה בין הצד המסחרי לבין סמכות הכשרות".