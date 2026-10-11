המוני יהודים מכל רחבי תבל, ובתוכם רבים מצאצאי ה'חתם סופר' ומלומדי תורתו, נהרו בימים האחרונים אל הציון הקדוש בפרעשבורג (ברטיסלבה), לציין את יומא דהילולא ה-187 של בעל ה'חתם סופר' זי"ע, שחל ביום כ"ה תשרי.

לאורך ימי ההילולא זרמו ההמונים אל מתחם הציון הקדוש, שם התקיימו ללא הפסקה עשרות מנייני תפילה בבניין הסמוך, כשקול התורה והתפילה לא דמם לרגע.

שיאה המרגש של ההילולא נרשם במעמד הכנסת ספר תורה היסטורי ורב-פאר. ספר התורה נכתב לעילוי נשמת בעל ה'חתם סופר' על ידי ננדיב שביקש בעילום שמו, העושה רבות להפצת תורתו של בעל ה'חתם סופר' בעולם. ספר התורה יצא מירושלים עיר הקודש בליל ההילולא והובא בטיסת צ'רטר מיוחדת הישר לפרעשבורג.

הספר הוכנס אל בית המדרש המפואר הממוקם בבניין מרכז "חתם סופר" בעיר. פרעשבורג, שלא ראתה שמחה אדירה ומרגשת מעין זו של הכנסת ספר תורה מאז ימי טרום מלחמת העולם השנייה, לבשה חג; המונים פיזזו בעוז ובשמחה עצומה לפני התורה הקדושה לאורך הטיילת המפורסמת שעל גדות נהר הדנובה, בראשות גדולי הרבנים והאדמו"רים.

בשעות לפנות ערב נערכה סעודת ההילולא המרכזית בשילוב מעמד "סיום הש"ס". המשתתפים הסבו סביב שולחנות ערוכים לסעודה מפוארת כיד המלך, כשהם מודים להשם יתברך על הזכות הגדולה להתאסף בצילו של ענק הענקים ולהתחזק באור תורתו.