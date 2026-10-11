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היסטוריה בפרעשבורג

על גדות נהר הדנובה; המונים פיזזו בעוז עם ספר התורה שהגיע בטיסת צ'רטר מיוחדת

המונים מכל קצווי תבל, ובראשם צאצאי ה'חתם סופר', פקדו את הציון הקדוש בברטיסלבה ביומא דהילולא כ"ה תשרי | בעצם יומא דהילולא קדישא הוכנסה ספר תורה אל היכל בית המדרש בפרעשבורג | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חרדים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)

המוני יהודים מכל רחבי תבל, ובתוכם רבים מצאצאי ה'חתם סופר' ומלומדי תורתו, נהרו בימים האחרונים אל הציון הקדוש בפרעשבורג (ברטיסלבה), לציין את יומא דהילולא ה-187 של בעל ה'חתם סופר' זי"ע, שחל ביום כ"ה תשרי.

לאורך ימי ההילולא זרמו ההמונים אל מתחם הציון הקדוש, שם התקיימו ללא הפסקה עשרות מנייני תפילה בבניין הסמוך, כשקול התורה והתפילה לא דמם לרגע.

שיאה המרגש של ההילולא נרשם במעמד הכנסת ספר תורה היסטורי ורב-פאר. ספר התורה נכתב לעילוי נשמת בעל ה'חתם סופר' על ידי ננדיב שביקש בעילום שמו, העושה רבות להפצת תורתו של בעל ה'חתם סופר' בעולם. ספר התורה יצא מירושלים עיר הקודש בליל ההילולא והובא בטיסת צ'רטר מיוחדת הישר לפרעשבורג.

הספר הוכנס אל בית המדרש המפואר הממוקם בבניין מרכז "חתם סופר" בעיר. פרעשבורג, שלא ראתה שמחה אדירה ומרגשת מעין זו של הכנסת ספר תורה מאז ימי טרום מלחמת העולם השנייה, לבשה חג; המונים פיזזו בעוז ובשמחה עצומה לפני התורה הקדושה לאורך הטיילת המפורסמת שעל גדות נהר הדנובה, בראשות גדולי הרבנים והאדמו"רים.

בשעות לפנות ערב נערכה סעודת ההילולא המרכזית בשילוב מעמד "סיום הש"ס". המשתתפים הסבו סביב שולחנות ערוכים לסעודה מפוארת כיד המלך, כשהם מודים להשם יתברך על הזכות הגדולה להתאסף בצילו של ענק הענקים ולהתחזק באור תורתו.

הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)
הילולת החתם סופר בפרעשבורג (צילום: שוקי לרר)

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