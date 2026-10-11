תגלית מרתקת ומפתיעה נחשפת בימים אלו בספר חדש, מאת הגאון רבי שמעון יוסף מלר. בין שלל המסמכים הנדירים והצילומים שבספר, מתגלה מכתב המלצה שכתב מרן רבי חיים מבריסק לפני כ-115 שנה לישיבת חסידי ברסלב בעיירה אומן שבאוקראינה.

הגילוי מעורר תמיהה ראשונית: מה מביא את "רבן של כל בני הגולה" הליטאי, מגדולי ראשי הישיבות ומייסד שיטת הלימוד הבריסקאית, לכתוב מכתב המלצה לישיבה חסידית של ברסלב? התשובה מתגלה בסיפור שמובא בספר.

באומן התקיימה ישיבה בשם "אנשי מעמד", כדוגמת "אנשי מעמד" בירושלים שפרשו מכל עיסוק והיו עוסקים כל היום בתורה ובתפילה. ראשי הישיבה היו מגדולי המשפיעים של ברסלב: רבי שמשון ברסקי ורבי געציל ליבוונא. הישיבה פעלה משנת תרס"ז עד שנת תרצ"ה, אז אסרו הבולשביקים את כל תלמידי הישיבה – 27 איש – ושלחום לארץ גזירה תוך עינויים קשים הי"ד.

למעונו של רבי חיים בבריסק הגיעו רבי געציל ליבוונא ורבי מרדכי סוקולובר, שקיבל בצעירותו סמיכה מה"בית הלוי", לבקש שימליץ בעד הישיבה. על פי המסופר, מרן הגר"ח יצא בהתפעלות גדולה כשנוכח לראות את עבודת התפילה של רבי געציל, ונעתר להם בחפץ לב.

המכתב במלואו

במכתבו כתב הגר"ח מבריסק: "החזקת ישיבות ומקומות לשקידת התורה דרבים היא מעוז שמירת דתה"ק והוא יסוד בבנין בית ישראל, מאז ומקדם להרבות תורה בישראל על יסודי היראה. אשרי למי שיש לו חלק בזה כי זוכה להאיר לנפשו באור תורה ונר מצוה, וימצא חיים ואושר עולמים האמור לתומכי' ומחזיקים בה".

"ואם כה בכל דוד ודור", המשיך הגר"ח, "מה גם בדורנו זה ששקידת התורה מתרופפת ואך אל הישיבות עינינו שמהם תצא החכמה להאיר לבית ישראל, וע"כ גדול זכות תומכי הישיבות בכפלים... כי הם נמנים ביסוד בית ישראל".

בסיום המכתב פנה הגר"ח לציבור: "וע"כ כנסע השד"ר מהישיבה דק' אומאן לעשות הכנסה לכלכלת שוקדי התורה שמה, יזדרזו היקרים להביא ברכה בפעלם לביתם ובזה יבורכו ויאושרו כאמור בתורה לאשר... ברכה בגבולם וימצאו לטוב משאלם".