ענקית הלואו קוסט ההונגרית וויז אייר ממשיכה להרחיב את מפת הקווים ומכריזה על היעד הבא שלה - ברטיסלבה, אחד היעדים הירוקים והמפתיעים, אליו תטוס מתל אביב | הטיסות מישראל לברטיסלבה שיחלו ב-17 במרץ 2026, בתדירות של חמש טיסות שבועיות | כל הפרטים, וגם: הזווית היהודית בברטיסלבה (תעופה)
הודות לפעילות "מרכז חתם סופר", בנשיאות גאב"ד פרשבורג-לונדון רבי שמואל לודמיר השנה לראשונה הציון הקדוש יהיה פתוח ביום ההילולא לאורך כל שעות היום והלילה, ברצף וללא הפרעות • 'הכנסת אורחים פרשבורג' תארח ביד רחבה לסעודת הילולא את העולים מכל רחבי העולם באולם סמוך לציון הקדוש (בעולם)