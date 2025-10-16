כיכר השבת
ענקית הלואו קוסט משיקה קו ישיר חדש מתל אביב ליעד מפתיע באירופה

ענקית הלואו קוסט ההונגרית וויז אייר ממשיכה להרחיב את מפת הקווים ומכריזה על היעד הבא שלה - ברטיסלבה, אחד היעדים הירוקים והמפתיעים, אליו תטוס מתל אביב | הטיסות מישראל לברטיסלבה שיחלו ב-17 במרץ 2026, בתדירות של חמש טיסות שבועיות | כל הפרטים, וגם: הזווית היהודית בברטיסלבה (תעופה)

אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

בצל הדיווחים על בניית בסיס החברה בישראל, חברת הלואו-קוסט ההונגרית Wizz Air ממשיכה להרחיב את מפת הקווים לישראל וממנה. היום (חמישי) הודיעה החברה על קו חדש מתל אביב לבירת סלובקיה - ברטיסלבה.

למעשה, וויז אייר פותחת קווים חדשים מהבסיס בברטיסלבה, וביניהם גם אלינו לישראל. הקווים החדשים שהחברה תפעיל מברטיסלבה יהיו לקישינב, מולדובה; טוזלה, בוסניה והרצגובינה; לרנקה, קפריסין; ורשה, פולין וגם לתל אביב.

כבר היום ניתן לראות במערכת ההזמנות של Wizz Air את הטיסות מישראל לברטיסלבה שיחלו ב-17 במרץ 2026, בתדירות של חמש טיסות שבועיות.

בשולי הדברים, נציין כי הלילה - כה' בתשרי, חל יום ההילולה של מרן החתם סופר זיע"א הקבור בבריטסלבה בבית החיים הישן בפרשבורג, ובשנים האחרונות החלו לעלות על ציונו ביומא דהילולא.

עד כה, בשל העובדה שאין טיסות ישירות מתל אביב לברטיסלבה, נאלצו העולים על קברו של החתם סופר לנחות בוינה הקרובה מרחק נסיעה או בקושיצה הרחוקה מספר שעות נסיעה.

