ביקור מרומם ומיוחד התקיים במהלך השבוע האחרון במעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, בשכונת הר נוף בירושלים. אל מעונו של הפוסק הגיע הגאון רבי יעקב דוד נאקש, רב קהילת "כתר תורה" במקסיקו, הקהילה התורנית הבולטת והמרכזית ביותר במדינה הלטינית.

במרכז השיחה המרתקת, שעסקה במצבה של יהדות התפוצות ובהתפתחות עולם התורה, עלה בין היתר נושא המהפך העצום של קירוב רחוקים והתחזקות יהודים ששבים למקורותיהם, הן בארץ ישראל והן במקסיקו וברחבי העולם כולו.

אולם רגע מכונן ומרגש במיוחד נרשם כאשר אחד הנוכחים במפגש השתמש במהלך דבריו בביטוי השגור "בעלי תשובה". ברגע ששמע הגר"מ את המילים הללו, הוא נענה מיד ובנחרצות גדולה:

"אצלי לא קיים התואר 'בעלי תשובה', כי בזה מחלקים אותם לקטגוריה אחרת. אצלי הם שווים לכולם!"

בלשית שלחה שוטרים לסגור את הישיבה כדי להציל את בנה מחזרה בתשובה ישראל שפירא | 11:41

הגר"מ המשיך והביע את דעתו החד משמעית והתקיפה בנושא, כשהוא מבהיר את עומק ההשקפה הנדרשת כלפי מי ששב לצור מחצבתו: "אני לא רוצה לשמוע את המילה 'בעלי תשובה', אצלי אין תואר כזה, כי ברגע שהוא שב לתורה הוא כמונו ממש".

בדבריו המנומקים הסביר הגר"מ שטרנבוך את הבעייתיות שבהדבקת התוויות הללו: "כשמזכירים אותו בתואר 'בעל תשובה' זו חוצפה ועזות, כאילו הוא רחוק מאתנו, והאמת היא שהוא משלנו לגמרי. ברגע שקוראים לזה 'בעל תשובה', מחלקים בין אנשים אלו ואחרים וזה לא טוב".

הדברים המרגשים והנוקבים הידהדו בחדר, והותירו רושם עז על הנוכחים, המלמדים יותר מכל על גודל ההערכה והאהבה שמעניקים גדולי הדור לכל יהודי שחוזר לאביו שבשמים, ללא שום מחיצות ומדורות.