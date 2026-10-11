 דלג לתוכן הראשי
אין תואר כזה

אצלי הם כמונו ממש! הפוסק באמירה מטלטלת: אין להשתמש בתואר "בעל תשובה"

רב הקהילה במקסיקו, הגאון רבי יעקב דוד נאקש, הגיע לביקור חיזוק במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך. ברגע שהוזכר על ידי אחד הנוכחים המונח השגור 'בעלי תשובה' על יהודים שזכו להתקרב לדת, עצר הגר"מ והתבטא בנחרצות: "זה חוצפה ועזות, כאילו הוא רחוק מאתנו – הם משלנו לגמרי" | צפו (חרדים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
2
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
הרב יעקב דוד נאקש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך
הרב יעקב דוד נאקש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

ביקור מרומם ומיוחד התקיים במהלך השבוע האחרון במעונו של הפוסק, , בשכונת הר נוף בירושלים. אל מעונו של הפוסק הגיע הגאון רבי , רב קהילת "כתר תורה" במקסיקו, הקהילה התורנית הבולטת והמרכזית ביותר במדינה הלטינית.

במרכז השיחה המרתקת, שעסקה במצבה של יהדות התפוצות ובהתפתחות עולם התורה, עלה בין היתר נושא המהפך העצום של קירוב רחוקים והתחזקות יהודים ששבים למקורותיהם, הן בארץ ישראל והן במקסיקו וברחבי העולם כולו.

אולם רגע מכונן ומרגש במיוחד נרשם כאשר אחד הנוכחים במפגש השתמש במהלך דבריו בביטוי השגור "בעלי תשובה". ברגע ששמע הגר"מ את המילים הללו, הוא נענה מיד ובנחרצות גדולה:

"אצלי לא קיים התואר 'בעלי תשובה', כי בזה מחלקים אותם לקטגוריה אחרת. אצלי הם שווים לכולם!"

הגר"מ המשיך והביע את דעתו החד משמעית והתקיפה בנושא, כשהוא מבהיר את עומק ההשקפה הנדרשת כלפי מי ששב לצור מחצבתו: "אני לא רוצה לשמוע את המילה 'בעלי תשובה', אצלי אין תואר כזה, כי ברגע שהוא שב לתורה הוא כמונו ממש".

בדבריו המנומקים הסביר הגר"מ שטרנבוך את הבעייתיות שבהדבקת התוויות הללו: "כשמזכירים אותו בתואר 'בעל תשובה' זו חוצפה ועזות, כאילו הוא רחוק מאתנו, והאמת היא שהוא משלנו לגמרי. ברגע שקוראים לזה 'בעל תשובה', מחלקים בין אנשים אלו ואחרים וזה לא טוב".

הדברים המרגשים והנוקבים הידהדו בחדר, והותירו רושם עז על הנוכחים, המלמדים יותר מכל על גודל ההערכה והאהבה שמעניקים גדולי הדור לכל יהודי שחוזר לאביו שבשמים, ללא שום מחיצות ומדורות.

הרב יעקב דוד נאקש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הרב יעקב דוד נאקש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הרב יעקב דוד נאקש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הרב יעקב דוד נאקש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הרב משה שטרנבוךבעלי תשובההרב יעקב דוד נאקש

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר