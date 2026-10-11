מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום מבזקי חדשות כיכר FM

סערת הקבורה בהר המנוחות

בצל החיכוכים סביב שיטת הקבורה במנהרות הר המנוחות, התקיימו כינוסי מחאה בירושלים ובבית שמש. הכינוס בירושלים נערך תחת אבטחה כבדה עקב איומים לפוצצו. הסיפור סביב קבורת יהודי תלמיד חכם בערב החג עורר סערה והוביל לתגרות קשות בהלוויה.

טראמפ בדרך החוצה?

המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית מגבירה את מאמציה לקראת בחירות האמצע בנובמבר. על פי דיווח חדש, הדמוקרטים מסמנים יעדים חדשים גם באזורים שמרניים הנחשבים למעוזים של הנשיא המכהן טראמפ. מאחורי המהלך עומדת אסטרטגיה שנועדה לא רק להשיג ניצחונות מפתיעים, אלא גם להקשות על הרפובליקנים לשמור על הרוב שלהם בבית הנבחרים ובכך לסבך קשות את המשך כהונתו של טראמפ ומהלכיו העתידיים.

סוגרים חשבון

צה"ל פרסם תיעוד בו נראה מחבל נוח'בה מחוסל מהאוויר. המחבל היה מעורב בפשיטה בבוקר השבעה באוקטובר ולקח חלק בחטיפת ישראלים. דובר צה"ל הגדיר את המהלך סגירת חשבון עם ארגון הטרור.

זלנסקי משיב אש

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, מגיב להתבטאויות של דונלד טראמפ על הצורך בהנהגה חדשה בארצו. זלנסקי עקץ את טראמפ וביקש ממנו להעביר לנשיא רוסיה פוטין מסר אישי. הראיון המלא עם נשיא אוקראינה באתר כיכר השבת.

אמירה מטלטלת:

בביקור חיזוק במעונו של הפוסק הגאון הרב משה שטרנבוך, התבטא ראש הקהילה היהודית במקסיקו הרב יעקב נקאש בנחרצות נגד השימוש בתואר "בעל תשובה" למתקרבים לדת היהודית בכל לבם ונפשם באמת. לדבריו, מדובר בחוצפה ועזות לכנותם “בעלי תשובה” , והדגיש כי הם "פון אונזערע"- כלומר משלנו לגמרי, בהתבסס על האמרה התלמודית המפורסמת: “מקום שבעלי תשובה עומדים- צדיקים גמורים אינם עומדין".

תחזית מזג האוויר:

מעונן חלקית וייתכנו גשמים מקומיים קלים לפרקים ברוב אזורי הארץ.

קיים חשש לשיטפונות במקומות המועדים.

תשקיף למחר- דומה.

עד כאן מבזקי חדשות כיכר FM להיום. המבזק הבא ישודר מחר בשעה 10:00. להשתמע."