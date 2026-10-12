"צעיר חרדי שלא יירשם - יאבד את הזדמנות חייו"

ביום חמישי זה קורה, ההרשמה לשבעת מסלולי קודקוד נסגרת סופית!

אם עדיין לא יצא לכם להכיר את התוכנית, הנה כמה דברים שכדאי לדעת לפני שחלון ההרשמה נסגר.

אל תחכו ליום חמישי: לחצו כאן, בדקו לאיזה מסלול אתם מתאימים והגישו מועמדות >>

תוכנית קודקוד הפכה לשם דבר במגזר החרדי ולא בכדי. בשנים האחרונות חלחלה ההבנה בקרב צעירים חרדים, כי הדרך היחידה להשתלב בחוד החנית של ההייטק והטכנולוגיה, תוך שירות מאתגר ומרתק ביחידות העלית, עוברת דרך אחד מהמסלולים המובחרים שמציעה קודקוד.

שביעין חביבין

מחזור 7 של קודקוד יוצא לדרך עם 7 מסלולים בתחומים מבוקשים בעולם הטכנולוגיה: מתכנתים, הנדסת אלקטרוניקה, מנתחי שפה ודאטה, חוקרי גיאואינט, DevOps, אוטומציות ואנליסטים סייבר.

"צעיר חרדי שמחפש את הדרך שלו לעולם הטכנולוגיה צריך להבין את גודל ההזדמנות שנמצאת כאן", מסבירים גורמים בתוכנית. "חשוב לציין כי קודקוד לא נועדה לכל אחד, וזו בדיוק הנקודה - לא מדובר בעוד קורס. זהו מסלול חרדי ושמור שמחבר הכשרה מתקדמת, ניסיון משמעותי ואפשרות לבנות עתיד מקצועי יוצא דופן. מי שמתאים לתוכנית ולא ינסה להתקבל, עלול לגלות בהמשך שהוא ויתר על הזדמנות שקשה למצוא לה תחליף".

"אנחנו לא מחפשים רק מי שרוצה להתקבל, אלא את מי שיש לו את הנתונים, היכולות והמוכנות לעמוד ברף שהמסלולים האלה דורשים", מוסיפים.

הזדמנות עם תאריך תפוגה

השילוב שמציעה קודקוד הינו משמעותי ויוצא דופן בנוף ההכשרות המקצועיות: הכשרה מקצועית מתקדמת, ניסיון במסגרת השירות ואווירה חרדית ותורנית מוקפדת ביותר. לכך מצטרפת המלגה המוצעת במסגרת התוכנית, שמסייעת למועמדים להתמקד בתהליך ההכשרה.

אלא שכדי להגיע לשלב הבא, צריך קודם כל להירשם. ההרשמה למחזור 7 מסתיימת בעוד ימים ספורים, ולאחר מכן חלון ההצטרפות למחזור הנוכחי ייסגר.

חשוב להדגיש כי ישנם מועמדים שנמצאים בטווח האחרון של גיל הכניסה לקודקוד ולכן לא יזכו להזדמנות שנייה!

שבעה מסלולים, מחזור אחד, והזדמנות שלא כדאי להשאיר על מצב המתנה. אם אתם חושבים שאתם מתאימים, אל תיתנו להתלבטות להפוך לבאג בתוכנית שלכם לעתיד...

לחצו עכשיו על הקישור, בדקו את תנאי הקבלה והגישו מועמדות לקודקוד. אולי המספר 7 יהיה הקוד שיפתח לכם את הדלת>>>