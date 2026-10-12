צפו בתיעוד - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:54 צפו בתיעוד ( צילום: דוברות המשטרה )

בתום חקירה של היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז צפון, הגישה פרקליטות מחוז צפון לבית המשפט המחוזי בנצרת - נוף הגליל כתב אישום נגד שני תושבי הדרום, בגיר וקטין, בגין פגיעה בריבונות המדינה בגבולות וניסיון הברחת סמים.

אירוע ההברחה התרחש לפני כחודש. תצפיות צה"ל זיהו שני חשודים אשר ניסו לייצא סמים משטח מדינת ישראל לעבר גבול ירדן, בסמוך ליישוב מעוז חיים. עם קבלת הדיווח, קפצו למרחב לוחמי יחידת הגבולות של ימ״ר צפון, לוחמי גדוד "אריות הירדן" ולוחמי מתיל״ן של מג"ב איו״ש. הכוחות שהגיעו לנקודה איתרו מספר שקים שהכילו כ-48 קילוגרמים של סמים מסוכנים מסוג קוקאין וחשיש.

המעצרים - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 2:54 המעצרים ( צילום: דוברות המשטרה )

במקביל, רכבם של החשודים החל במנוסה מן המקום. לאחר מרדף של לוחמי יחידת הגבולות בימ״ר צפון, הלוחמים עזרו את הרכב ועצרו את שני החשודים סמוך לצומת מגידו. בחיפוש ברכב נתפסו 47 חפיסות סיגריות, אשר הושלכו מהצד הירדני בתמורה לסמים שהועברו.

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מחומר החקירה עולה כי השניים היו אמורים לקבל סכום של 5,000 דולרים כל אחד עבור ביצוע הברחה זו.

בתום החקירה גובשה תשתית ראייתית שהובילה להגשת כתב האישום החמור. במערכת הביטחון מציינים כי סיכול הברחה זו מצטרף לשורת סיכולים מוצלחים של כ-700 ק״ג סמים בחודשים האחרונים במרחב הגבול המזרחי על ידי כוחות הביטחון.