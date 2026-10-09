6 חשודים תקפו ושדדו טלפון נייד בירושלים: המעצר הוארך

שוטרי מרחב דוד במחוז ירושלים עצרו שישה חשודים בעקבות תקיפה ושוד של מכשיר טלפון נייד שהתרחשו באזור טיילת שער יפו. מעצרם של החשודים הוארך עד תאריך 11.10.26.

על פי הנמסר מהמשטרה, הקורבן בן 29 תושב אבו טור הותקף על ידי מספר חשודים שפעלו יחד, שדדו ממנו את מכשיר הטלפון הנייד ונמלטו מהמקום. הקורבן פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, כשמצבו הוגדר קל על פי גורמי הרפואה.

- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:37 ( צילום: דוברות המשטרה )