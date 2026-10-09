6 חשודים תקפו ושדדו טלפון נייד בירושלים: המעצר הוארך

שוטרי מרחב דוד במחוז ירושלים עצרו שישה חשודים בעקבות תקיפה ושוד של מכשיר טלפון נייד שהתרחשו באזור טיילת שער יפו. מעצרם של החשודים הוארך עד תאריך 11.10.26.
על פי הנמסר מהמשטרה, הקורבן בן 29 תושב אבו טור הותקף על ידי מספר חשודים שפעלו יחד, שדדו ממנו את מכשיר הטלפון הנייד ונמלטו מהמקום. הקורבן פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, כשמצבו הוגדר קל על פי גורמי הרפואה.
עם קבלת הדיווח, החלו כוחות המשטרה בסריקות נרחבות באזור, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים שהובילו להתחקות אחר נתיב הימלטות החשודים. בתוך זמן קצר איתרו השוטרים ועצרו ארבעה חשודים קטינים, ובחיפוש על גופו של אחד מהם נתפס מכשיר הטלפון שנשדד מהקורבן.
בהמשך פעולות החקירה, אותרו ונעצרו שני חשודים נוספים - קטין ובגיר - בחשד למעורבות באירוע. אחד מהם נעצר בסיוע לוחמי יס"מ גלעד במחוז ש"י. בסך הכול נעצרו שישה חשודים במעורבות באירוע, והם הועברו להמשך חקירה במשטרה.
בית המשפט הורה על הארכת מעצרם של כל החשודים עד תאריך 11.10.26, במהלכה תמשיך המשטרה לחקור את נסיבות האירוע ואת מעורבותם של כל אחד מהחשודים בתקיפה ובשוד.