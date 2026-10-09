 דלג לתוכן הראשי
פעילות משטרתית בירושלים

6 חשודים תקפו ושדדו טלפון נייד בירושלים: המעצר הוארך

קורבן הותקף בטיילת שער יפו ונשדד ממנו טלפון נייד • שוטרי מחוז דוד עצרו 6 חשודים בעקבות סריקות נרחבות | מעצרם הוארך עד 11.10.26 (משטרה)

דה
דוד הכהן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

שוטרי מרחב דוד במחוז עצרו שישה חשודים בעקבות תקיפה ושוד של מכשיר טלפון נייד שהתרחשו באזור טיילת שער יפו. מעצרם של החשודים הוארך עד תאריך 11.10.26.

על פי הנמסר מ, הקורבן בן 29 תושב אבו טור הותקף על ידי מספר חשודים שפעלו יחד, שדדו ממנו את מכשיר הטלפון הנייד ונמלטו מהמקום. הקורבן פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, כשמצבו הוגדר קל על פי גורמי הרפואה.

(צילום: דוברות המשטרה)

עם קבלת הדיווח, החלו כוחות המשטרה בסריקות נרחבות באזור, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים שהובילו להתחקות אחר נתיב הימלטות החשודים. בתוך זמן קצר איתרו השוטרים ועצרו ארבעה חשודים קטינים, ובחיפוש על גופו של אחד מהם נתפס מכשיר הטלפון שנשדד מהקורבן.

בהמשך פעולות החקירה, אותרו ונעצרו שני חשודים נוספים - קטין ובגיר - בחשד למעורבות באירוע. אחד מהם נעצר בסיוע לוחמי יס"מ גלעד במחוז ש"י. בסך הכול נעצרו שישה חשודים במעורבות באירוע, והם הועברו להמשך חקירה במשטרה.

בית המשפט הורה על הארכת מעצרם של כל החשודים עד תאריך 11.10.26, במהלכה תמשיך המשטרה לחקור את נסיבות האירוע ואת מעורבותם של כל אחד מהחשודים בתקיפה ובשוד.
משטרהירושליםשודמשטרת ישראל

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר