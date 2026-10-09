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מבצע ענק בצפון

הקבצנים בכבישים? שב"חים | המעצר - וחשיפת מקום המסתור

פעילות ממוקדת של משטרה ומג"ב באזור נצרת • עשרות שוהים בלתי חוקיים נתפסו בצמתים ובמבנים נטושים | בתוכם קטינים רבים מתחת לגיל 12 (משטרה)

דה
דוד הכהן
כיכר השבת |
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(צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות אכיפה נרחבת שנמשכה יומיים באזור נצרת והסביבה, עצרו שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב למעלה מ-40 שוהים בלתי חוקיים שפעלו כקבצנים בצמתים מרכזיים. המבצע, שכלל פשיטות על מבנים נטושים ומקומות מסתור בשטחים פתוחים, חשף תמונה מדאיגה של ניצול קטינים ופגיעה בסדר הציבורי.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הפעילות התמקדה בתופעת פושטי היד הנמצאים בצמתים מרכזיים באזור נצרת, שם הם גורמים להפרעה לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך. במהלך המבצע פשטו על מספר מבנים ומקומות מסתור בשטחים פתוחים, שם אותרו השוהים הבלתי חוקיים.

(צילום: דוברות המשטרה)

בין הנעצרים נמצאו מספר רב של קטינים מתחת לגיל האחריות הפלילית - מתחת לגיל 12. הקטינים הועברו לטיפול גורמי הרשות ובהתאם לתיאומים הוחזרו לשטחם, בעוד מספר בגירים הובאו בפני בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.

משטרת ישראל הדגישה כי היא נאבקת בכל גורם המסייע לכניסתם ולשהותם של שוהים בלתי חוקיים בשטח מדינת ישראל, ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למצות את הדין עם העבריינים ולשמור על ביטחון הציבור. בנוסף לעבירת השהייה הבלתי חוקית החמורה, מדובר בחשודים הגורמים להפרעה לסדר הציבורי ולתנועה תוך גרימת סיכון להם ולמשתמשי הדרך.

המבצע מצטרף לשורת פעילויות אכיפה נרחבות שמבצעת המשטרה בימים אלו במסגרת המאבק בתופעת השוהים הבלתי חוקיים. רק לפני מספר ימים נעצר נער בן 17 מחברון שנהג ברכב גנוב והתנגש באוטובוס בכביש 1 במהלך בריחתו מכוחות הביטחון.

(צילום: דוברות המשטרה)
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