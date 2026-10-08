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חצה באדום והסתתר במרכז מסחרי

מרדף מסוכן בצפון: צעיר ערבי פסול נהיגה נתפס נוהג ברכב יוקרה | צפו בתיעוד

צעיר בן 22 מטמרה נהג ברכב יוקרה למרות פסילה מ-2024 • ניסה להימלט מהמשטרה, חצה רמזורים אדומים והסתתר במרכז מסחרי | כתב אישום הוגש (משטרה)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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רגע המעצר
רגע המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

מרדף מסוכן התרחש אתמול (רביעי) בכביש 85 סמוך לגילון, כאשר צעיר בן 22 מטמרה ניסה להימלט משוטרי המחוז הצפוני שסימנו לו לעצור. הנהג, שהתברר כפסול נהיגה מאז 2024, ביצע תמרונים מסוכנים במהלך הבריחה וניסה להסתתר במרכז מסחרי סמוך.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, האירוע החל כאשר שוטרי המחוז הצפוני סימנו לרכב לעצור לצורך בירור פרטים. במקום לציית, החל הנהג במנוסה פרועה על שול הכביש, תוך ביצוע עקיפות מסוכנות וחציית רמזורים אדומים בזמן שהמשטרה רודפת אחריו.

בתום המרדף, כאשר הצעיר ניסה להסתתר במרכז מסחרי ביישוב הסמוך, הצליחו כוחות המשטרה לאתר אותו ולבצע את מעצרו. בבדיקת פרטיו במערכות המשטרה התגלה כי הנהג פסול לנהיגה על ידי בית משפט משנת 2024.

המרדף
המרדף (צילום: דוברות המשטרה)

החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה בכרמיאל. עם סיום שלב החקירה הוגש נגדו כתב אישום בבית משפט השלום בעכו.

במשטרה הדגישו כי שוטרי המחוז הצפוני ימשיכו לפעול בנחישות כנגד עבירות בריונות למיצוי הדין עם פורעי החוק, למען שמירה על ביטחון הציבור. המקרה מצטרף לשורה של מרדפים משטרתיים שהתרחשו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ.

תופעת הנהיגה בזמן פסילה ממשיכה להעסיק את רשויות האכיפה. רק לפני מספר שבועות גזר בית משפט עונש חמור לנהג רצידיביסט שנתפס בפעם הרביעית נוהג בזמן פסילה, כאשר השופטים הדגישו את הסכנה הכבדה שמהווים נהגים כאלה לציבור.
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