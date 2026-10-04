לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו במהלך השבת חשוד שניסה לפרוץ מעבר ביטחוני במעבר אל-ג'יב ברכב גנוב. החשוד, תושב כפר עקב, ניסה לפרוץ את המעבר אך נבלם בעמודי החסימה, ברח רגלית ונתפס בתום מרדף קצר.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הלוחמים שפעלו במעבר אל-ג'יב קיבלו מוקדם יותר היום דיווח כי רכב החשוד כגנוב עושה את דרכו לכיוונם. עם קבלת הדיווח, נערכו הכוחות במעבר לקליטת הרכב, סגרו את המעבר והרימו את עמודי החסימה.

עם הגעת הרכב למקום, ניסה הנהג לפרוץ את המעבר, אך הרכב נבלם בעמודי החסימה. החשוד יצא מהרכב והחל להימלט רגלית מהמקום. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים פתחו במרדף אחריו, ובתום מרדף רגלי קצר תפסו ועצרו את החשוד.

בבדיקה שנערכה במקום התברר כי הרכב נגנב ממבשרת ציון. החשוד, תושב כפר עקב, הועבר להמשך חקירה במשטרה.

יצוין כי מעבר אל-ג'יב משמש נקודת מעבר מרכזית בין שטחי יהודה ושומרון לאזור ירושלים, ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים פועלים במקום באופן שוטף למניעת ניסיונות הברחה והסתננות. במהלך השבועות האחרונים תועדו מספר מקרים דומים של ניסיונות פריצת מחסומים ברכבים גנובים באזור ירושלים והסביבה.