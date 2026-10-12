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דרמה בעיר התורה

״הקליטו בסתר״: ראש עיריית בני ברק מטעם גור הגיש תלונה נגד בכירים בחסידות גור

ראש עיריית בני ברק הגיש תלונה בבית הדין נגד שני בכירים בחסידות • הטענה: פעלו להקליט אותו בלשכתו ולהפלילו | הדרמה הפוליטית בבני ברק (חרדים)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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חנוך זייברט (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

סערה פוליטית מסעירה את : ראש העיר חנוך זייברט הגיש תלונה חריגה בבית הדין בבני ברק בראשות הגאון רבי יהודה סילמן, נגד שני בכירים בחסידות גור שעבדו עמו בלשכת ראש העיר. על פי התלונה, השניים פעלו להקליט אותו בלשכתו ואף ניסו להפלילו.

זייברט הופיע בבית הדין כשהוא מלווה בעורך דינו, והעלה בפני ההרכב הדייני את טענותיו החמורות. בית הדין, שבו חברים הגר״י סילמן, הגר״ש רוזנברג והגר״י פרבשטיין, שלח בעקבות התלונה בקשה לשני הבכירים להתייצב בפניו ולהשיב על הטענות שהועלו נגדם.

במרכז הפרשה עומדת טענתו של ראש העיר, שלפיה השניים פעלו יחד להקלטת שיחות בלשכת ראש העיר, במטרה לכאורה להפלילו. בשלב זה מדובר בטענות שהועלו בפני בית הדין, ואין בכך כשלעצמו קביעה כי הדברים אכן התרחשו.

הפרשה מתרחשת על רקע המתיחות הפוליטית המתמשכת בין זייברט לחסידות גור, שהחלה עוד לפני כניסתו לתפקיד. בחודשים האחרונים התגברה המתיחות בעקבות סדרת מהלכים פוליטיים, ובכללם הפיצול באגודת ישראל והקמת מפלגת ״חומת תורת ישראל״ בראשות ח״כ מאיר פרוש ובעלזא.

הפרשה מעוררת הדים בזירה הפוליטית והפנים חסידית בבני ברק, לנוכח מעמדם של המעורבים והקשרם ל. כעת, לאחר פניית בית הדין, צפויה להתברר עמדתם של הבכירים ביחס לטענות שהועלו נגדם.

יצוין כי בית הדין בבני ברק בראשות הגר״י סילמן נחשב לאחד מבתי הדין המרכזיים בעיר, והוא דן בסוגיות הלכתיות ומחלוקות בין יחידים. בעבר טיפל בית הדין במקרים דומים של מחלוקות פוליטיות וציבוריות בקהילה החרדית.
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