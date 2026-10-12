שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', פתח במתקפה חריפה וחסרת תקדים כלפי המגזר החרדי ומנהיגיו.

במפגש בחירות שערך 'ערוץ 7' ובכנס נוסף שנערך בעופרה, שיגר השר חצים מורעלים לעבר הציבור החרדי, תוך שהוא משתלח בחריפות כלפי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו והטיח האשמות קשות בעולם התורה.

במהלך השיחה עם 'ערוץ 7', נשאל סמוטריץ' מדוע בחר שלא להגיב פומבית לביקורת שהשמיע כלפיו הגר"ד לנדו. השר ניסה בתחילה לעטוף את תשובתו באצטלה של כבוד, אך מהר מאוד עבר להתבטאות פוגענית במיוחד.

השאלה כמובן הייתה על דבריו של הגר"ד לנדו שצוטטו לאחרונה בערוץ 12, והובאו כבר לפני למעלה משנה וחצי, כאן ב'כיכר השבת' (לחצו כאן - לכתבה המלאה. ח"ב) בנוגע לציונות הדתית.

גם בסקר של חדשות 14 נתניהו מאבד כוח, איזנקוט מאבד מנדטים ווינטר לא עובר יוני גבאי | 20:43

"שלא תהיה חס וחלילה שתיקה כהסכמה, כי 'היזהרו בגחלתן'", פתח השר. "אם הייתי חושב שזה יועיל להגיב, אני לא מגיב לתלמיד חכם". אולם, מיד לאחר מכן הוסיף את המשפט שעורר סערה: "אגב, זה כואב לי, ואני מתפלל לקב"ה שיחזיר גם אותו בתשובה, אבל לא צריך להגיב".

סמוטריץ' דחה מכל וכל את הביקורת החרדית, והבהיר כי הוא שלם לחלוטין עם דרכו: "עמדתנו ידועה, תפיסת העולם שלנו ברורה. ברור לי שתורת הציונות הדתית, שמחברת תורה וחיים וספרא וסייפא, היא האמת, ואותה אנחנו מקדמים".

"החרדים כפויי טובה לקב"ה"

השר לא הסתפק בכך, ועבר למתקפה חזיתית ובוטה נגד הציבור החרדי כולו. הוא התגאה בשורה של צעדים כלכליים שביצע במסגרת תפקידו במשרד האוצר, שלטענתו נועדו להכביד ולהגביר את הפיקוח על המוסדות החרדיים: "ניתקנו את הרשתות של החרדים ממערכת מרכב"ה, הכנסנו 12 חשבים, חייבנו מבחני מיצ"ב ברשתות".

לדברים אלו הוסיף אמירה קשה שעוררה זעם רב: "החרדים כפויי טובה לקב"ה. הם עיוורים לחלוטין. אני לא מבין איך אפשר היום להיות חרדי".