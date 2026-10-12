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"איך אפשר להיות חרדי?"

סמוטריץ' פתח מבערים כנגד הציבור החרדי ופער את פיו על המנהיג הגר"ד לנדו

שר האוצר שיגר חצים מורעלים כלפי הציבור החרדי והגר"ד לנדו • "אני לא מבין איך אפשר להיות חרדי היום" | ההתבטאויות המסעירות (פוליטי מדיני)

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כיכר השבת |
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השר סמוטריץ' (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, , פתח במתקפה חריפה וחסרת תקדים כלפי המגזר החרדי ומנהיגיו.

במפגש בחירות שערך 'ערוץ 7' ובכנס נוסף שנערך בעופרה, שיגר השר חצים מורעלים לעבר הציבור החרדי, תוך שהוא משתלח בחריפות כלפי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו והטיח האשמות קשות בעולם התורה.

במהלך השיחה עם 'ערוץ 7', נשאל סמוטריץ' מדוע בחר שלא להגיב פומבית לביקורת שהשמיע כלפיו הגר"ד לנדו. השר ניסה בתחילה לעטוף את תשובתו באצטלה של כבוד, אך מהר מאוד עבר להתבטאות פוגענית במיוחד.

השאלה כמובן הייתה על דבריו של הגר"ד לנדו שצוטטו לאחרונה בערוץ 12, והובאו כבר לפני למעלה משנה וחצי, כאן ב'כיכר השבת' (לחצו כאן - לכתבה המלאה. ח"ב) בנוגע לציונות הדתית.

"שלא תהיה חס וחלילה שתיקה כהסכמה, כי 'היזהרו בגחלתן'", פתח השר. "אם הייתי חושב שזה יועיל להגיב, אני לא מגיב לתלמיד חכם". אולם, מיד לאחר מכן הוסיף את המשפט שעורר סערה: "אגב, זה כואב לי, ואני מתפלל לקב"ה שיחזיר גם אותו בתשובה, אבל לא צריך להגיב".

סמוטריץ' דחה מכל וכל את הביקורת החרדית, והבהיר כי הוא שלם לחלוטין עם דרכו: "עמדתנו ידועה, תפיסת העולם שלנו ברורה. ברור לי שתורת הציונות הדתית, שמחברת תורה וחיים וספרא וסייפא, היא האמת, ואותה אנחנו מקדמים".

כפויי טובה לקב"ה"

השר לא הסתפק בכך, ועבר למתקפה חזיתית ובוטה נגד הציבור החרדי כולו. הוא התגאה בשורה של צעדים כלכליים שביצע במסגרת תפקידו במשרד האוצר, שלטענתו נועדו להכביד ולהגביר את הפיקוח על המוסדות החרדיים: "ניתקנו את הרשתות של החרדים ממערכת מרכב"ה, הכנסנו 12 חשבים, חייבנו מבחני מיצ"ב ברשתות".

לדברים אלו הוסיף אמירה קשה שעוררה זעם רב: "החרדים כפויי טובה לקב"ה. הם עיוורים לחלוטין. אני לא מבין איך אפשר היום להיות חרדי".

חברי הכנסת של דגל התורה בסוכת הגר"ד לנדו

לצד ההשתלחויות, התייחס סמוטריץ' גם לפלונטר הפוליטי סביב חוק הגיוס. לדבריו, אי-קידומו של מתווה הגיוס שהוצע לפני כשנתיים היה טעות פוליטית קשה. "קח את סוגיית גיוס החרדים. אני חושב שהיינו צריכים להעביר את החוק שעמד אז על הפרק", הודה.

לשיטתו, אישור החוק היה משנה את המציאות בשטח: "אם היינו מעבירים אותו לפני שנתיים, היו כבר אלפי חרדים בצבא, הייתה ניתנת לגיטימציה של ההנהגה החרדית לגיוס, ועל גבי הדבר הזה – הייתה קמה תוכנית ממשלתית לאומית שלמה לגיוס חרדים". סמוטריץ' סיכם וטען כי למרות הביקורת, "עשינו המון המון דברים" כדי לקדם את הנושא.
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